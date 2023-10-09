Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, özgürlüğün simgesi olan üniversitelerde, tam 198 ülkeden gelen 340 bine yakın öğrenciyle dünyada en fazla uluslararası öğrencinin bulunduğu ilk 10 devlet arasında olduklarını söyledi. Erdoğan, YÖK'ün 2023 Üstün Başarı Ödülleri’ni de takdim ettiği bilim insanları ve üniversiteleri tebrik etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

2002 yılında yüzde 14 olan yükseköğretimde net okullaşma oranının 3 kattan fazla artışla 2023 senesinde yüzde 45’e yükseldiğni kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde yükseköğretimde kız-erkek eşitliği oranı 0,98 ile tam eşitlik durumuna çok yakın. 7 milyonun üzerindeki öğrenci sayımızla Avrupa Yükseköğretim Alanında kayıtlı öğrenci sayısı bakımından ilk sıralarda yer alıyoruz. Tam 198 ülkeden gelen 340 bine yakın öğrenciyle dünyada en fazla uluslararası öğrencinin bulunduğu ilk 10 devlet arasındayız. 22 sene önce 70 bin olan toplam öğretim elemanı sayısı üç kat artışla bugün 184 binin üzerine çıktı. Profesör sayımızı 9 bin 396’dan 32 bin 488’e, doçent sayımızı 5 bin 367’den 20 bin 768’e, doktor öğretim üyesi sayımızı ise 11 bin 190’dan 71 bin 700’e ulaştırdık. Toplam öğretim elemanlarının yüzde 46’sının kadın olması bizim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır" diye konuştu.

"BİR DAHA YASAKLA BASKIYLA ANILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Bu yıl ilk defa, daha önce yükseköğretim imkânı bulamamış 34 yaş üstü kadınlar için devlete ait yükseköğretim kurumlarında 21 bin kişilik ek kontenjan ayırdıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayrıca şehit ve gazi yakınlarımız için vakıf yükseköğretim kurumlarında 3 bin 774 kişilik kontenjan oluşturduk. Bu kazanımlardan geriye gidişe kesinlikle izin vermeyeceğiz. Üniversitelerimizin bir daha asla yasakla, baskıyla, kavgayla veya ideolojik dayatmalarla anılmasına müsaade etmeyeceğiz. Üniversitelerimiz ve akademisyenlerimizle gurur duyduğumuzu, kendilerinden daha nice başarılar beklediğimizi bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. İnşallah ilme, bilime, kültüre ve eğitime dair yapılacak her türlü nitelikli çalışmanın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.