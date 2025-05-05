Kızılay’ın kriz anlarında daima ön saflarda yer aldığını vurgulayan Erdoğan, kurumun hem yurt içinde hem de yurt dışında milyonlarca insana ulaştığını belirtti. Yakında faaliyete geçecek kan torbası fabrikasına da değinen Erdoğan, afet bölgelerinde yürütülen çalışmaları anlattı.

6 Şubat felaketinin ardından 201 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini ve bu sayının 453 bine ulaşmasının hedeflendiğini ifade eden Erdoğan, şehirlerin eskisinden daha güçlü hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Kentsel dönüşümün ülke için bir beka meselesi olduğunu dile getiren Erdoğan, bu süreçte ideolojik tutumlarla vakit kaybedilemeyeceğini vurguladı. Kaprislerle ve siyasi hesaplarla süreci baltalamaya çalışanlara karşı sabır gösterilmeyeceğini belirtti.

Deprem sürecinde devlete yöneltilen eleştirileri de gündeme getiren Erdoğan, bazı kişilerin acıları istismar ettiğini, fotoğraf çektirip sessizce ortadan kaybolduklarını söyledi. Erdoğan, 820 gündür sahada olan kurumların varlığına dikkat çekerken, özellikle Kızılay’ın bu süreçte gösterdiği çabayı övdü. Halkın yardımına ilk koşanların AFAD, belediyeler ve Kızılay olduğunu vurguladı. Kızılay’ın kimi zaman asılsız ithamlarla hedef alındığını, ancak yılmadan doğruları anlatmaya devam etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.