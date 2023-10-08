Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mor Efrem Ortodoks Kilisesi açılışında konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Afganistan'daki depremde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkem ve milletyim adına Afganistan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm imkanlarımızla Afgan kardeşleirmizin yanındayız. 2019 senesinde temelini birlikte attığımız Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılış töreninde sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. 85 milyonun her bir ferdi gibi Süryani toplumumunun ihtiyaçlarını karşılamayı adlediyoruz. Başkanlığımız döneminde İBB Başkanımız Kadir Topbaş ile bu süreci başlattık. Süryani cemaatinin yöneticileriyle eşgüdümlü çalışarak uygun yer tespitinden arsanın tahsisis ile ilgili idari düzenlemelerin halledilmesine kadar gerekli adımların yapılmasını sağladık. İnşa edilen kilisenin Süryani vatandaşlarına ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yasal değişikliklerle cemaat vakıflarının taşınmaz mal edinmelerine imkan sağladık. Daha önce el konulmuş cemaat vakıfların iadesini, üçüncü şahıslara geçenlerin de bedelinin ödenmesini temin ettik."

"BİRÇOK ÇALIŞMALARDAN BİRİSİDİR"

Cumhuriyet tarihinde inşa edilen ilk kilise olan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi, 2002'den beri din ve inanç özgürlüğü alanında hayata geçirdiğimiz birçok çalışmadan birisidir. Bugüne kadar 113'ü Süryani cemaati olmak üzere toplam 1084 taşınmazın cemaat vakıfları adına tescili tamamlandı. Türkiye farklı kültür ve inançları barış içinde yaşatmış örnek birikime sahiptir.

FİLİSTİN- İSRAİL GERİLİMİ

Hangi bahaneyle olursa olsun insanların kutsallarına saldıranlara göz yumamayız. Osmanlı'nın bölgeden çekilmesiyle birlikte Müslümanların ve Hristiyanların Kudüs üzerindeki hakları, sayısız Birleşmiş Milletler kararına rağmen adım adım ihlal edilmiştir.

TÜRKİYE YÜZYILI MESAJI

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyümesi ve dünyada hak ettiği yerlere gelmesi içimn sizlerin de gereken desteği vereceğinize inanıyorum. Zalimin karşısında mazlumun yanında durmak bizim görevimizdir.

CUMHURİYET TARİHİNİN İLK KİLİSESİ

Yeşilköy'de Latin Katolik Mezarlığı'nın bulunduğu alanın boş bölümüne 5 katlı olarak projelendirilen kilisenin bir katı, ayin bittikten sonra cemaatin toplanacağı, vaftiz, taziye ve düğün gibi törenler ile toplantı ve konferansların yapılacağı kültür salonuna ayrıldı. Giriş katında ayinlerin yapılacağı bölümün bulunduğu kilisede, metropolitlik yaşam alanı, misafir odaları ve otopark yer alıyor.