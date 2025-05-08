Yuva kuracak gençlere verilen desteklere değinen Erdoğan, "Dijital medya etkisi ile toplumdaki yanlış algı ve alışkanlıklarla mücadele içindeyiz. Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Haftası Kutlama Programı'nda yaptığı konuşmada bu yılki temanın Vakıf ve Aile Yılı olduğunu söyleyip evlilik kurumuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, toplumda yanlış algı ve alışkanlıkların olduğunu söyleyip evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmadıklarını ifade etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Vakıflar, tarihimizin, hafızamız ve kimliğimizin korunması açısından önemli bir görev yapıyor. Millet olarak göz kamaştıran bir vakıf geleneğine sahibiz.

166 ESER RESTORE EDİLDİ

Milli ve manevi değerlerimizle asırlardır işlediğimiz medeniyet kumaşı başka hiçbir millete nasip olmayacak derecede güzel.

1 yılda restorasyonu tamamlanan 10 eseri açacağız.

Vakıflar haftamızın bu yılki teması Vakıf ve Aile yılı olarak belirlendi.

Sosyal yardım, eğitim, kültür, insan hakları ve çevre gibi alanlarda 70 bine yakın vakıf faaliyet gösteriyor.

Son iki yılda 166 kültür varlığı restore edildi.

Ecdad yadigarı topraklarda tam 40 çalışma başarıyla sona erdirildi, yakın zamanda bitecek 3 çalışma ise sürüyor.

Depremde hasarlı 377 eserin onarımı vakit kaybetmeden başladı.

"EVLİLİĞİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILMALI"

Mehir vakfımız 81 ilimizde 20 bini aşkın gencimize düğün ve çeyiz desteği verdi. 2025 Aile Yılı'nda aile ve gençlik fonu ile yuva kuracaklara desteğimizi artırdık. Doğum yardımı ödemesinde ciddi oranda artışa gittik.

Dijital medya etkisi ile toplumdaki yanlış algı ve alışkanlıklarla mücadele içindeyiz. Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi, önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Bu konuya önem, öncelik vermemiz gerekiyor.