AK Parti Grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından TBMM'de muhabirlerin sorularını dinledi.

Erdoğan'a terörist elebaşı Öcalan'ın çağrısının ardından siyasi parti gruplarını ziyaret eden DEM Parti İmralı heyeti soruldu. Erdoğan "DEM heyetiyle görüşür müsünüz?" sorusuna "Randevu isterlerse veririm" cevabını verdi.

DEM PARTİ RANDEVU TALEP ETTİ

DEM Parti İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talep etti.

DEM Parti heyeti; Cumhuriyet Halk Partisi, EMEP ve DEVA Partisi'ni ziyaretinin ardından bugün de Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi ile görüşecek. DEM heyeti 17 Mart Pazartesi günü ise Meclis'te MHP ve AK Parti ile bir araya gelecek.

Öte yandan Erdoğan'a cevap gecikmedi, DEM Parti heyeti en kısa sürede başvuru yapacaklarını açıkladı:

"Heyetimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ilke en kısa sürede görüşmek üzere başvuru yapacak"