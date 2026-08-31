Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere 30 Ağustos’ta saat 12.30 sıralarında hareket eden özel bir şirkete ait “Filojet” isimli katamaran tipi yolcu gemisi, limandan ayrılmasının ardından su almaya başladı.

259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu gemi, Girne kıyılarından yaklaşık 4 mil açıkta şiddetli dalgaların etkisiyle kontrolünü kaybederek alabora oldu. Deniz tabanına doğru batan geminin 514 metre derinliğe ulaştığı bildirildi.

Yetkililerden yapılan son açıklamalara göre gemide bulunan 267 kişiden 240’ı kurtarıldı. Facia nedeniyle 8 kişi hayatını kaybederken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı

Kazada yaşamını yitirenlerin Nuray Zeytun, Nihat Balyemez, Reyhan Verim, Gülcan Gürel, Hüseyin Özdemir, Fahri Ateş, Nisa Toker ve Nurcan Haliloğlu olduğu duyuruldu.

Cenazeler ailelerine teslim edilmeye başlandı

Kıbrıs Gerçek Gazetesi’nin aktardığı bilgilere göre hayatını kaybedenlerin cenazelerinin ailelerine teslim süreci başladı.

Nuray Zeytun’un cenazesinin Mağusa’da toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildiği, Nihat Balyemez’in cenazesinin ise yurtdışına gönderildiği öğrenildi.

Reyhan Verim, Gülcan Gürel, Hüseyin Özdemir, Fahri Ateş, Nisa Toker ve Nurcan Haliloğlu’nun cenazelerinin de kimlik tespit ve diğer resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından uçuşlarla yurtdışına gönderileceği bildirildi.

Kazaya ilişkin arama kurtarma faaliyetleri ve olayın nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturma devam ediyor.