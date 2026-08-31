DESTEK ÇAĞRILARINA KULAK VERDİLER

Yeni sezon öncesinde ekonomik anlamda güçlü bir yapılanma hedefleyen Sultan Su İnegölspor’un destek çağrıları karşılık buluyor. İnegöl’ün önemli sanayi kuruluşlarından İnegöl Organize Sanayi Bölgesi de kulübe sponsor olarak destek veren kurumlar arasındaki yerini aldı.

İnegölspor’un 2026-2027 sezonunda kol sponsorluğunu üstlenen İOSB, kulübün yeni sezon hedeflerine katkı sağlayacak.

“ZEKİ ŞAHİN HER ZAMAN YANIMIZDA OLMUŞTUR”

Sultan Su İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, verilen desteğin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Zeki Şahin’e teşekkür etti.

Ademoğlu, “Zeki Şahin her zaman yanımızda olmuştur. Bugün de farkını ortaya koyarak İnegölspor’umuza desteğini açıklamıştır. Kendisine ve İnegöl Organize Sanayi Bölgesi yönetimine teşekkür ediyoruz. İnegölspor hepimizin ortak değeridir. Şehrimizin tüm dinamiklerinin kulübümüze sahip çıkması bizler için büyük önem taşıyor.” dedi.

“BU ŞEHRİN TAKIMINA SAHİP ÇIKMAK ORTAK SORUMLULUĞUMUZ”

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Zeki Şahin ise İnegölspor’a verilen desteğin sadece bir sponsorluk anlaşması olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Şahin, İnegölspor’un şehrin ortak değeri olduğunu vurgulayarak, “İnegölspor bu şehrin takımıdır. İnegöl’ün sanayicileri, esnafı ve iş insanları olarak bu değere sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek kulübümüzün yanında olmak istedik. Yeni sezonda Sultan Su İnegölspor’a başarılar diliyorum.” diye konuştu.

İNEGÖLSPOR İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

İnegölspor yönetimi, yeni sezon öncesinde şehrin tüm kesimlerinin desteğini arkasına alarak güçlü bir yapı oluşturmayı hedefliyor. İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nin kol sponsorluğu da bu birlikteliğin önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Kulüp yönetimi, İnegölspor’un hedeflerine ulaşabilmesi için esnaf, sanayici, iş insanları ve taraftarların desteğinin büyük önem taşıdığını belirterek, şehrin takımına sahip çıkma çağrısını yineledi.