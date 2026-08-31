Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İttifakımızın resmi ismi Mekke Savunma İttifakı. İttifakın hiçbir ülkeye karşı olmadığını, tam tersine bu temel ilkelere uyan bölgemizdeki bütün devletlere açık olduğunu burada bir kez daha belirtmek istiyoruz. Mekke Savunma İttifakı'nın sunduğu barışçıl vizyonun, anlaşmanın temelinde bulunan ilkeleri paylaşan diğer dost ülkelerle birlikte ileriye taşınması ortak arzumuzdur" şeklinde konuştu.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması dahilinde kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun yanı sıra Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı heyetlerin iştirakiyle düzenlendi. Zirve sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşanan gemi faciasında yaşamını yitirenler için rahmet dileyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Sözlerime başlamadan önce Girne açıklarında dün gerçekleşen gemi kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, milletimize ve KKTC halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Benzer acıların tekrar yaşanmamasını umut ediyorum" dedi.

"Bölgemizde yeni bir güvenlik ve iş birliği mimarisinin inşa süreci başlamıştır"

Fidan, "Bildiğiniz gibi 7 Ağustos 2026 tarihinde Mekke'de Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tarihi bir adım attık. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na imza attık. Bu anlaşma, bölgesel sahiplenme vizyonunun bir neticesidir. Her daim dile getirdiğimiz üzere bölgemize dışarıdan dayatılmaya çalışılan çözüm arayışları dertlerimize çare olmamakta, bilakis ağır bedeller ödenmesine yol açabilmektedir. Bölge devletlerinin güvenlik, istikrar, refah ve kalıcı barış adına ortaklaşa hareket etmeleri ve bu doğrultuda attıkları adımlara kurumsal bir kimlik kazandırmaları acil bir gereksinim haline gelmiştir. Bu mukavele ile bölgemize yeni bir güvenlik ve iş birliği yapısının inşa edilmesi süreci böylelikle başlamıştır" ifadelerini kullandı.

"İttifakımızın resmi ismi Mekke Savunma İttifakı"

İttifakın resmi ismini duyuran Bakan Fidan, "Mekke Ortak Savunma Anlaşması çerçevesinde Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi bildiğiniz üzere kurulmuştu. Bugün bu komitenin üyeleri sıfatıyla üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarından teşekkül eden komitenin ilk zirvesine Türkiye olarak ev sahipliği yaptık. Toplantıda ülkemizi Milli Savunma Bakanımız ve Sayın Genelkurmay Başkanımızla beraber temsil ettik. Anlaşmanın hayata geçirilmesi sürecinde atacağımız adımlara dair detaylı görüş alışverişi gerçekleştirdik. Bugün itibarıyla anlaşmada planlanan kurumsal yapının tesis edilmesi için çalışmalarımıza start vermiş olduk. Her şeyden evvel ittifakımızın resmi ismi üzerinde uzlaşmaya vardık. İttifakımızın resmi ismi Mekke Savunma İttifakı. Mekke Savunma İttifakı sözleşmesinde bildiğiniz gibi bir sekretarya oluşturulması mevzubahisti. Bu sekretaryanın Riyad'da faaliyete geçmesi planlanmıştı. İlk genel sekreterin de Pakistanlı bir kardeşimiz olması yönünde ortak karar alınmıştı. Bugün gerçekleştirdiğimiz temaslarda bundan sonra atılacak adımlar, hangi hamlelerin ne zaman kurumsallaşmaya dönük yapılacağı gibi konuların ön kararları alınmış oldu. Büyük bir ahenk ve derinlik içinde kardeşlerimiz toplantıda fikirlerini beyan ettiler. Burada alınan kararların tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum ve ittifakın kurumsallaşması amacıyla yürütülecek faaliyetlere katkı sağlayan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İttifakın herhangi bir ülkeyi hedef almadığının altını çizen Fidan, "Güvenli, istikrarlı ve refah dolu bir gelecek hedefimizle hayata geçirilen bu ittifak savunma odaklıdır. İttifak; devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyma, iç işlerine karışmama gibi evrensel hukuk prensiplerine dayanmaktadır. İttifakın hiçbir devlete karşı olmadığını, tam tersine bu temel kurallara uyan bölgemizdeki bütün devletlere açık bulunduğunu burada bir kez daha altını çizerek belirtmek istiyoruz. Mekke Savunma İttifakı'nın sunduğu barışçıl perspektifin, anlaşmanın temelinde bulunan ilkeleri paylaşan diğer dost devletlerle birlikte geliştirilmesi ortak arzumuzdur. Bu vesileyle ittifakın, ülkemizin NATO başta olmak kaydıyla diğer ittifak ve sözleşmelerden doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmadığını ve onların yerini almadığını da hatırlatmak isterim. Bunları tamamlayıcı niteliktedir. Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin bugünkü ilk zirvesiyle bölgesel barış, güvenlik ve istikrar adına sorumluluk almaya hazır olduğumuzu kanıtladık. Başta Pakistan ve Suudi Arabistan olmak üzere dost devletlerle sıkı iş birliği ve koordinasyon sağlamayı sürdüreceğiz. Hem ilgili kurumlarımıza hem de misafir heyetlere desteklerinden dolayı huzurlarınızda bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun" diyerek sözlerini tamamladı.