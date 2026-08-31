Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ikinci çeyreğine ait Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerini duyurdu. GSYH 2026 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi bazında, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2,3 yükseldi.

Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü 2026'nın ikinci çeyreğinde yüzde 13,3 büyüme gösterdi

GSYH’yi meydana getiren faaliyetler analiz edildiğinde; 2026 yılı ikinci çeyreğinde geçen yıla oranla zincirlenmiş hacim endeksi bazında; tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 13,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4,0, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 3,3, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 3,2, sanayi sektörü yüzde 2,4, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,1, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 2,0, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,5 artış sergiledi. İnşaat sektörü ise yüzde 1,9 oranında daraldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,1 yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise 2026 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 2,3 artış gösterdi.

GSYH 2026 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla 19 trilyon 869 milyar 747 milyon TL'ye ulaştı

Üretim yöntemiyle hesaplanan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2026 senesinin ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,0 yükselerek 19 trilyon 869 milyar 747 milyon TL seviyesine çıktı. GSYH’nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları cinsinden 438 milyar 347 milyon olarak kaydedildi.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2026 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 3,5 oranında yükseldi

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2026 yılının ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı çeyreğine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi bazında yüzde 3,5 artış kaydetti. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,8 düşerken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 0,6 oranında arttı.

Mal ve hizmet ihracatı 2026 senesinin ikinci çeyreğinde yüzde 3,4, ithalatı ise yüzde 6,4 oranında düştü

Mal ve hizmet ihracatı, 2026'nın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine oranla zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3,4 gerilerken, ithalat ise yüzde 6,4 azalış gösterdi.

İşgücü ödemeleri 2026 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 36,7 arttı

İşgücü ödemeleri, 2026'nın ikinci çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,7 artış yaşadı. Net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 38,7 oranında yükseldi.

İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içindeki oranı yüzde 38,1 olarak gerçekleşti

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlar bazında Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde yüzde 38,3 seviyesindeyken, bu rakam 2026 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 38,1'e geriledi. Net işletme artığı/karma gelirin oranı ise geçen senenin ikinci çeyreğinde yüzde 41,3 olarak ölçülürken, 2026 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 41,6 seviyesine ulaştı.