Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin ve İslam âleminin aşure gününü tebrik ederek, muharrem ayının tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini diledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, muharrem ayı ve aşure günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Milletimizin ve İslam âleminin aşure gününü tebrik ediyor, muharrem ayının tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Şehadetlerinin yıl dönümünde Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle, kemal-i edeple yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.