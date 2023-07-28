TAV Havalimanları’nın iştirakçi şirketi ATÜ, yerli ve yabancı misafirlere farklı alanlarda alışveriş hizmeti sunacak olan Luxury Square ve Old Bazaar mağazalarının açılışını Dalaman Havalimanı’nda gerçekleştirdi.

ATÜ Duty Free‘nin dünyanın seçkin markalarının tek noktada toplandığı mutli-brand konseptli Luxury Square mağazası, farklı bölgelerdeki üreticilerden gelen yerel ürünlerin bulunduğu Old Bazaar mağazası Dalaman Havalimanı’nda açıldı. Havalimanında ayrıca lüks markaların güneş gözlüğü koleksiyonlarının yer aldığı Luxury Eyewear pop-up mağazası da yer alıyor. Dalaman Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde, gidiş katında açılan 236 metrekarelik Luxury Square, 71 metrekarelik Old Bazaar ve yine aynı alanda bulunan Luxury Eyewear mağazaları yerli ve yabancı misafirlere alışveriş imkanı sunacak. ATÜ Duty Free’nin mağazalarının açılışında konuşan Dalaman Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Hayrettin Balcıoğlu, uluslararası standartlarda markaların yer aldığı mağazaların açılışını gerçekleştirmekten mutlu olduğunu belirtti.

Dalaman Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Hayrettin Balcıoğlu, "Havacılık sektörümüz her geçen gün gelişerek büyümeye devam ediyor. Devlet Hava Meydanları İşletmemizin bilgi birikimi, özel sektör kuruluşlarının enerjisi ve elbette havalimanlarında görev yapan başta emniyet ve gümrük teşkilatımızın çalışmalarının sivil havacılığımızın bugünlere gelmesinde katkısı büyük. Alanında uluslararası deneyime sahip şirketlerin iş birliğinden doğacak güç birliği, havacılık sektörümüzün daha iyi yerlere gelmesine katkı sağlayacaktır.’’ ifadelerini kullandı.

ATÜ Duty Free CEO’su Ersan Arcan ise “ATÜ Duty Free olarak, 23 yılda küresel ölçekte operasyonlarımızla edindiğimiz bilgi birikimi ve deneyimimizi Dalaman Havalimanı’na eklemekten mutluyuz. Bu konsept markalarımız ile farklı tercihlere yönelik geniş bir ürün çeşitliliği getirerek tüm misafirlerimize ayrıcalıklı alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Dalaman Havalimanı’na bu anlamda değer katmaktan gurur duyuyoruz.’’ diye konuştu.