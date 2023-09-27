Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz." dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

GENÇLERE TEKNOLOJİK KATKI

Gençlere verdikleri tüm sözlerin takipçisi olduklarını, bugünkü Kabine Toplantısı’nda bu kapsamda önemli kararlar aldıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere vaadi olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçireceklerini söyledi. "Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz" diyen Erdoğan, "Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için ise piyasa fiyatının yüzde 16,7'sine kadar bir tutarda destek sağlayacağız. Yine örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri 3 mobil şebeke operatöründen biri üzerinden kullanabilecekler. Gerek teknolojik cihaz desteği gerekse ücretsiz 10 GB kota desteğiyle üniversiteli gençlerimizin teknolojiye ve bilgiye erişimini artıracağız. Bu gençlerimize her iki desteğe ilişkin uygulama esasları Bakanlıklarımızca belirlenecektir" diye konuştu.

GENÇ KART UYGULAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yaşına giren gençler için Genç Kart uygulamasını başlatacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Bu karta sahip tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde Genç Kart uygulaması kapsamında gençlerimize sunulan imkânları daha da genişleteceğiz. Her üç müjdemizin de gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar nasıl gençlerle beraber yol yürüdüysek inşallah bundan sonra da gençlerin yoldaşlığından ayrılmayacağız."

"OTOMOBİL PİYASASINDAKİ BALONU GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ SÖNDÜRDÜK"

Son dönemde gıdadan kiraya kadar artan hayat pahalılığıyla ilgili dengesizlikleri gidermenin ve bu konuyu vatandaşın günlük hayatından çıkarmanın bir diğer öncelikleri olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için sabırlı ve kararlı bir mücadele yürüttüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın lokmasına kasteden fırsatçılara göz açtırmadıklarını ifade ederek, "6 ay, 6 bin kilometre sınırından, ilan sitelerine getirdiğimiz kısıtlamalara, liste fiyatından daha fazla para talep eden bayilere yönelik denetimlere kadar attığımız çeşitli adımlarla otomobil piyasasındaki balonu gördüğünüz gibi söndürdük. İlan sitelerini 1 Kasım tarihi itibarıyla sahte ve aldatıcı emlak ve otomobil ilanlarından dolayı mesul tutuyoruz. Yanıltıcı ilan verilmesi veya bu konuda zafiyet gösterilmesi hâlinde 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulayacağız" diye konuştu.

Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizin hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda, güreş, yüzme ve voleybol başta olmak üzere farklı spor dallarında elde ettikleri başarılarla milletin göğsünü kabartan tüm sporcuları tebrik etti.