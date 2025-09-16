İsrail’in “askeri operasyon” adı altında sürdürdüğü saldırılar, Gazze’deki insani krizi daha da derinleştirirken, uluslararası kamuoyunda tepkiler giderek büyüyor. Gazze kentini işgal etmek amacıyla yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, şimdi de hayatta kalmaya çalışan Filistinlileri bir kez daha zorla göçe zorlamaya başladı.

Patlayıcı Yüklü Zırhlı Araçlar Gazze'ye Girdi

İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre, Gazze kentinin çevre mahallelerine yeni askeri birliklerin sevkiyatına hazırlık amacıyla, gece boyunca patlayıcı yüklü İsrail zırhlı personel taşıyıcıları bölgeye giriş yaptı.

Söz konusu araçların, "tonlarca patlayıcı taşıyan, eski ve artık aktif kullanımda olmayan M113 tipi zırhlı araçlar" olduğu ve bu taşıyıcıların uzaktan kumanda sistemiyle Gazze içinde derin noktalara kadar yönlendirilebildiği bildirildi.

Gece ve sabah saatlerinde söz konusu araçların infilakı sonucu Gazze kentinin güney ve orta kesimlerdeki birçok yerleşim biriminde güçlü patlama sesleri duyuldu.

Ciddi bir askeri tırmanışa işaret edilen haberde, "Gazze şehrinin işgal operasyonu aşamalı olarak gerçekleştirilecek ve İsrail birliklerine yoğun ateş desteği eşlik edecek." ifadesine yer verildi.

İsrail Ordusundan Filistinlilere Yeni Sürgün Emri

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin sahil hattındaki Raşid Caddesi’ni kullanarak güneye gitmeleri çağrısında bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze Şeridi ve saldırıların hedefi olan kentin şu anda yoğun çatışmalara sahne olan tehlikeli bir bölge haline geldiğini belirtti. Ayrıca, kentte yaşayanların yüzde 40’ından fazlasının şimdiden bölgeden zorla çıkarıldığını ifade etti.

Adraee, İsrail ordusunun Gazze kentindeki şiddetli saldırılarla, sivil yapıları hedef alarak Hamas’a ait altyapıyı imha etmeye başladığını da iddia etti.

Filistinliler Göç Etmeye Başladı

Filistinliler İsrail güçlerinin Gazze Şehri sakinlerine güneye tahliye emri vermesinin ardından bugün Gazze Şeridi'nin merkezinde güneye doğru hareket etmeye başladı.