Türkiye Gazetesi’nin haberine göre CHP kulislerinden edinilen bilgilere bakıldığında, Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu hafta içinde bir araya gelmesinin gündemde olduğu ifade ediliyor. İki isim arasındaki buluşmaya, Meclis Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir’in ev sahipliği yapabileceği, görüşmenin de Emir’in Ankara’daki konutunda gerçekleşebileceği iddialar arasında yer alıyor.

Parti içindeki tartışma ve bölünmüşlük görüntüsünden rahatsızlık duyan bazı milletvekillerinin, hem Özel’e hem de Kılıçdaroğlu’na bir süredir görüşmeleri yönünde telkinde bulunduğu öne sürülüyor. Bu milletvekilleri ile parti yöneticilerinin, gerçekleşmesi beklenen buluşmanın ardından yaşanan sorunların giderileceğini umut ettikleri belirtiliyor.