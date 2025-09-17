Sabah saatlerinde gram altın 4956 liradan alıcı bulurken, satış fiyatı 5028 lira seviyesinde gerçekleşti.

22 ayar altının gramı 4531 liradan alınırken, satış fiyatı 4778 lira oldu. 14 ayar altının alış fiyatı 2729 lira, satış fiyatı ise 3759 lira seviyesinde.

Çeyrek altın 8120 liradan alınırken, satışta 8198 liraya geriledi. Eski çeyrek altın ise 7995 liradan alınıp 8103 liradan satılıyor. Yarım altın 16 bin 240 liradan alınırken, satış fiyatı 16 bin 406 liraya indi.

Tam altında da düşüş gözlendi. Sabah saatlerinde tam altının alış fiyatı 32 bin 380 lira, satış fiyatı ise 32 bin 662 lira olarak belirlendi.