Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki balkon konuşmasını bu seçimlerde Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden gerçekleştirdi. Güven ve istikrar kavramına dikkati çekerek kazananın Türkiye olduğunun vurgusunu yapan Erdoğan, yeni ekonomik atılımların adımlarının atılacağını söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya dönüşünde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhur ittifakını oluşturan partilerin genel başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte "Duyanlara duymayanlara" şarkısıyla çıktığı Beştepe'deki balkondan halka seslendi.

"Milletimiz Cumhurbaşkanlığı görevini 5 yıl daha bizlere tebliğ etmiştir" diyen Erdoğan, "Sizler Cumhur İttifakı'nı mahçup etmedniz. Bu yolda beraber yürüdük" dedi.

"KAZANAN TÜRKİYE'DİR; KİMSEYE KIRGIN, KÜSKÜN DEĞİLİZ"

"Bugün kimse kaybetmemiş, 85 milyonun tamamı kazanmıştır" diyen Erdoğan, "Milletimizin bize verdiği sorumluluğun gereği olarak kimseye kırgın, küskün, kızgın, öfkeli değiliz. Artık seçim dönemine dair tüm tartışmaları ve çekişmeleri bir kenara bırakarak milli hedeflerimiz, milli hayallerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir. Biz bu çağrıyı laf olsun diye değil, tüm kalbimizle yapıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye'nin gücü 85 milyonun hep beraber olmasından kaynaklanıyor" diye konuştu.

https://youtu.be/cuQRRUE_S3s

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı ile girdiği seçimlerde milletvekili kaybettiğini belirterek, eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi burada ben hesap uzmanı değilim. Ama hesap uzmanın hesabında galiba bir yanlışlık var. 2018'de CHP'nin vekil sayısı 146'ydı. 2023'te vekil sayısı 169. Gördüğünüz gibi bir artış var fakat burada kiralık vekiller var. 40 tane kiralık vekil. Yüzde 1 oy alan partilere 40 tane kiralık vekil verdi. Sayı 129'a düştü. 146'dan 129 vekile düşüren şimdi 'Haydi' diyemezsiniz. Kandil'dekilerle 'Haydi' diyebilirsiniz ama bu millet yutmadı. Şimdi 17 vekil düşmüş durumda" değerlendirmesinde bulundu.

Aylardır karşılarında kurulan ittifakları gördüklerini belirten Erdoğan, "Kimlerin kimlerle beraber olduğunu gördünüz. Başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar. Bu millet, mayasının ne kadar sağlam, basiretinin ne kadar güçlü olduğunu yaşadığı her badirede tekrar tekrar ispatlamıştır. Bundan dolayıdır ki, Türk Milleti'nin asla zafiyetini yakalama gibi gayretin içine girenler yine kaybedeceklerdir" dedi.

GÜVEN VE İSTİKRAR VURGUSU

Güven ve istikrar kavramına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki kavramının çok önemli olduğunu söyledi.

Güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavramın üzerine kuracaklarını belirten Erdoğan, yatırım ve istihdam odaklı üretim ekonomisini inşaa edeceklerini kaydetti.

Suriye topraklarındaki güvenli bölgelere bugüne kadar 600 bine yakın kişinin gönüllü olarak geri dönmesini sağladıklarını anlatan Erdoğan, "Katar'la işbirliği yaptık. Birkaç yıl içinde 1 milyon kişinin daha Suriye'ye dönüşünü temin edeceğiz" dedi.

LİDERLERLE BİRLİKTELİK POZU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının sonunda Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin liderleri "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısı eşliğinde kürsüye takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle birlikte el ele tutuşarak, Beştepe'deki vatandaşları selamladılar.