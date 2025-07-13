Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam’da düzenlenen 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanışında yaptığı konuşmada, "2025-2026 stratejik planları yaptık. Ülkemizin milletimizin sorunlarını masaya yatırdık. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve bundan sonraki adımlar elbette en önemli gündem başlıklarımızdan biriydi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan mesajlar şu şekilde sıralandı:

"YENİ DÖNEMİN KAPILARI ARALANIYOR"

İnşallah burada ortaya çıkan ortak akıl projelerimizin hayata geçmesine ışık tutacaktır. Dost ve kardeşlerimize güven veren hasımlarımıza korku veren mesajlarımızın yerini bulduğunu görüyoruz. Ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Milletimizi 47 yıl önce ayağına vurulan terör prangasından kurtarmayı başarıyoruz. Cuma günü yapılan merasim bu bakımdan anlamlıydı. Kimsenin süreci akamete uğratmaya, baltalamaya, sabote etmeye özellikle böyle bir meselede küçük hesap yapmaya hakkı yoktur. Türkiye Yüzyılı ülkümüzü adım adım kuvveden fiile çıkartıyoruz. 86 milyonun birliğini ve huzurunu etkileyecek hayati bir meselede işi yokuşa sürmenin, uzlaşmaz tavır sergilemenin telafisi olmaz, milletim bunu affetmez. AK Parti olarak söz konusu Türkiye'nin ve milletimizin istikbali ise biz herkes konuşmaya hazırız. Eleştiriye açığız, tavsiyelere açığız, tenkitlere açığız. Yeter ki bu milletin hayrına olsun. Meseleyi kurnazlık mezesi yapmayan herkesin görüşünün başımızın üzerinde yeri var. Çünkü biz kişi siyaseti çıkar siyaseti küçük siyaset yapmıyoruz. Biz ülke siyaseti Türkiye siyaseti yapıyoruz. Bu hususa mesafe ile bakanları anlıyoruz.

"3 PARTİ SÜRECİ SONUNA KADAR GÖTÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Parametreleri şekillenen bu yeni dönem sadece AK Parti, sadece MHP, sadece DEM'e değil siyaset kurumunun tamamına çok önemli mesuliyetler yüklemektedir. Sürece dahil olmalarını çok önemli görüyoruz. Biz 3 parti olarak süreci selametle sonuna kadar götürmekte kararlıyız.

"BİZİM MUHATABIMIZ KUKLALAR DEĞİL KUKLACILARDIR"

Yeni senaryoyla karşı karşıyayız. Sokak tehditlerini siyaset zırhına sığınılarak yapılan kanunsuz eylemleri son 23 yılda yaşadıklarımızdan bağımsız göremeyiz. Bu sefer figüranlar ayrı ama oyun aynı. Amaçları da yöntemleri de artık çok iyi tanıyoruz. Dünyada kartlar yeniden karılıyor ve Türkiye kendi iç gündemiyle meşgul edilerek yine bu değişim dalgasının dışında bırakılmak isteniyor. Türkiye kendi iç gündemi ile meşgul edilerek dünyadaki değişim dalgasının dışında bırakılmak isteniyor. Ülkemizin stratejik hamleleri de baltalanmak isteniyor. Milli markaların hedefe konulduğu boykot listeleri yayınlanarak ekonomi programımıza zarar verilmek isteniyor. CHP'nin ve başındaki karikatür tipin tüm çırpınışlarına rağmen kendilerini ciddiye almamamızın sebebi budur. Bizim muhatabımız kuklalar değil kuklacılardır.

"TÜRKİYE'YE VE İSLAM DÜNYASI'NA BU KADAR MI YABANCISINIZ?"

Dün çıkmış bizi ümmetçilikle suçluyor. Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu. Bunlar ümmet bilinci nedir bilmezler. Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere 'bir duvarın tuğlaları gibi' kenetlenmemizin neresi yanlış be gafiller! İslam dünyasının vahdeti için çabalamanın neresi kabahat. Türkiye'ye ve İslam Dünyası'na bu kadar mı yabancısınız? Ümmetçiliğin karşısında duracağız diyor. Peki ne yapacaksınız? Türkler Kürtler ve Araplar arasında fitne mi yayacaksın, nefreti mi körükleyeceksin? Tam olarak ne yapacaksın? Cenab-ı Allah bunlara akıl izan ve basiret versin. Biz Türk milletindeniz, Hazreti Muhammed'in ümmetindeyiz. Biz Gal-ü Bela'dan beri ümmetin sevdalısıyız. Müslümanlar arasındaki ayrılığın son bulmasını istemek şeref duyacak imani bir duruştur, ve biz bundan onur duyuyoruz. Rabbim bizlere son nefesimize kadar İslam Ümmeti için tüm insanlık için çalışmayı nasip eylesin. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar, bizi kutlu yolculuğumuzdan döndüremeyecekler. Milletimizin, terör prangasından kurtulmasına mani olamayacaklar. Bu ülkenin yarım asırlık terör prangasını ayağından söküp atmasına mani olamayacaklar. Bölücü terörün ülkemize maliyeti 2 trilyon dolar civarında. Terörsüz Türkiye kalkınmış, güçlenmiş, refahını artırmış, vatandaşlarının hayat standardını daha da yükseltmiş bir Türkiye demek"

"EVLATLARIMIZ İNŞALLAH TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE YAŞAYACAK"

Evlatlarımız inşallah Terörsüz bir Türkiye'de yaşayacak. Siz de gördünüz. Hakikate son 3-4 günde hep birlikte şahitlik ettik. Liderlerden aldığım telefonlar bana bunu gösteriyor. Türkiye ile yatıp kalkan liderler bunu aşkıyla yanıp tutuşuyor. 81 vilayetimizin yanı sıra dünyanın dört bir yanında eller semaya bizim için açılıyor. Gazze'de Şam'da Pakistan'da ve daha pek çok yerde müminler bizim için dua ediyor. Önümüzde iki seçenek var: Ya bu duaların hakkını vererek ecdadın bize yüklediği sorumluluğa sahip çıkacağız ya da yönünü bize dönmüş milyonlara hayal kırıklığı yaşatmış olacağız. Unutmayın tüm Ümmeti Muhammed'in gözü bu kadronun sizlerin üzerindedir. Artık asıl büyük sıçramayı gerçekleştirme vaktidir. Ülke ve milletçe hakkımız olanı almamızın vaktidir. Türkiye'yi çok daha güzel yarınların beklediğini biliyor, şimdiden bunun heyecanını yaşıyorum. Her birinizden bu bilinçle çalışmanızı istirham ediyorum.