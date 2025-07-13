Uludağ'da orman yangınlarına karşı alınan önlemler çerçevesinde Bursa Valiliği tarafından, 8 Temmuz - 15 Ekim 2025 tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasaklanırken, Uludağ Milli Parkı'nda da denetimler sıklaştırıldı. Yangın riskini artıran cam kırıkları ve diğer atıklar ise duyarlı bir etkinlikle toplandı.



Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde, kayak öğretmenleri ve aileleri bir araya gelerek Uludağ 1'inci Oteller Bölgesi'ndeki pistlerde temizlik çalışması gerçekleştirdi. 'Doğada çöpünü değil, izini bırak' sloganıyla yapılan etkinlikte, cam, plastik ve çeşitli yapay atıklar toplanarak doğadan uzaklaştırıldı.



Gönüllüler, toplamda 30 çöp poşeti ve 2 konteyner dolusu atığı toplayarak önemli bir çevre katkısında bulundu. Yangın riskine karşı özellikle cam atıklara dikkat çeken yetkililer, Uludağ'da ateş yakmanın yasak olduğunu bir kez daha hatırlattı.



Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Metin Kuru, "Bugün kayak öğretmeni meslektaşlarımla ve aileleriyle beraber Uludağ'da küçük de olsa anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdik. Doğaya olan saygımızın bir göstergesi olarak çöp toplama çalışması yaptık. Bu farkındalık hareketine katılan tüm kayak öğretmenlerimize, özellikle de onların kıymetli evlatlarına ve eşlerine gönülden teşekkür ediyorum. Kayaktan ve kardan geçimini sağlayan bizlerin, doğaya sahip çıkması gerektiğine inanıyoruz. Herkesin bu konuda daha duyarlı olmasını istiyoruz. İçtiğiniz suyun şişesini, kahvenin bardağını ya da sigaranın izmaritini doğaya atmayın. Her zaman söylediğimiz gibi 'kara izini bırak, çöpünü değil" dedi.