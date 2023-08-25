Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te düzenlenen Ahlat etkinlik alanında yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerine vurgu yaparak, "İstanbul ve Ankara gibi önemli şehirleri, adeta çöp çukurlarına çeviren anlayışın hâkimiyetini geri alıyor muyuz?" sözleriyle konuştu.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü sebebiyle Ahlat'taki etkinlik alanında yaptığı konuşmada, "Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümünün ülkemize hayır getirmesini temenni ediyorum. Bir yıl sonra, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu topraklarda tekrar bulunmamızı sağlayan Rabbimize şükranlarımı sunuyorum. Malazgirt'in temsil ettiği değerlere bağlı kalan Ahlat halkını içtenlikle tebrik ediyorum. Özellikle, ülkemizin geleceğini teminat altına alan gençlerimizi, Malazgirt ruhunu yaşattıkları için gönülden kutluyor ve minnettarlığımı sunuyorum" şeklinde konuştu.