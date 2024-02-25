Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

"Adana bugün bir başka güzel. Adana'yı Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun lokomotif şehri olarak görüyoruz. Adana'nın yoldaşlığıyla iftihar duyuyoruz. Rakamı aldım şu anda Adana'da meydanda 75 bin kişi var. Adana'nın gerçek belediyeciliğe olan hasretini dindirmeye az kaldı. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na verdiği destekle Adana yeni bir destan yazacak.

PROJELERİNİ DUYDUNUZ MU?

CHP başta olmak üzere muhalefetin halini görüyoruz. Birbirleriyle uğraşmaktan fırsat bulamadıkları için başka bir konuyla ilgilenemeyecek durumdalar. Bunların 3-5 laf dışında ülkenin herhangi bir derdiyle dertlenmediklerini görüyoruz. Şehirlerimizin, orada yaşayan insanlarımızın sıkıntısını çözecek bir projelerini duydunuz mu? Duyamazsınız, çünkü yok. Bunlar yalancı. Daha kendilerine hayrı olmayanların memleketine hayrı dokunması mümkün mü?

ONLAR KİRLİ İTTİFAKLARLA DEM'LENİYOR

Kendi çıkarlarından başka hiçbir şeyi gözetmeyenlerin Adana'nın sorunlarıyla ilgilenebilir mi? Biz hazırız, kararlıyız diyoruz, onlar ise kirli ittifaklarla DEM'leniyor.

GENEL BAŞKANLARINI PARTİDEN ÖYLE BİR KAZIYIP ATTILAR Kİ...

Mayıs ayında cumhurbaşkanı adayı olarak milletin önüne çıkardıkları, peşine de 6 tane yardımcı adayı taktıkları bir zat vardı… Seçimde umduklarını bulamayınca tüm suçu adaylarına yükleyip, kendilerini temize çıkardılar. Genel başkanlarını partiden öyle bir kazıyıp attılar ki neredeyse kedisi Şero’yu bile kapıdan içeri sokmayacaklar. Seçim gecesi hepsi de ne diyordu? “Kazanıyoruz…” Bu nakaratla milletin aklıyla dalga geçiyorlardı."

TÜRKİYE KÜRESEL GÜÇ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

Türkiye karşıtlarının tamamını, Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle dize getirdik. Ülkeyi işgal etme teşebbüsleri karşısında asla geri adım atmadık. Darbe gecesi birileri kahvesini yudumlarken, biz milletimizle FETÖ’cü hainlere meydanları dar ettik. Uluslararası arenada, ülkemizin hak ve hukukunu, milletimizin onurunu savunduk. Dış politikada Avrupa’dan ‘aferim’ almaya çalışan değil, dik duruşuyla tüm dünyada takdir toplayan bir ülke konumundayız. Türkiye sadece bölgesel bir göç olmaktan çıkıp, küresel bir güç olma yolunda ilerliyor. Ülkemizin krizlerin çözümündeki kilit rolü giderek daha fazla anlaşılıyor. Libya’da, Karabağ’da biz varız. Bütün buralarda Türkiye kardeşleriyle omuz omuza veriyor, bu yolda emin adımlarla yürüyor.

TÜRKİYE DESTAN YAZIYOR

Özellikle savunma sanayiine ağırlık verdik. Böyle gelmiş, böyle gider diyenlerden olmadık. Kolay değil, zor olanı seçtik. Tabanca, tüfek dahil, güvenlik güçlerimizin kullandıkları silahları kendimiz üretmeye başladık. İHA’lar gibi yeni gelişen teknolojilere büyük yatırımlar yaptık. Bu alanda çalışan firmalarımızı teşvik ettik. İşte bugün 2005, 2010’larda toprağa diktiğimiz fidanların meyvelerini topluyoruz. Türkiye savunma sanayii alanında adeta bir destan yazıyor. Dünyanın ilk SİHA gemisi Anadolu’yu geçen sene hizmete aldık. Milli denizaltımızı inşa etme aşamasındayız. İHA ve SİHA alanında zaten dünyada ilk üç ülkeden biriyiz. 34 farklı ülkenin semalarını Türk İHA ve SİHA'ları koruyor. Geçtiğimiz günlerde gurur hanemize bir halka daha ekledik. KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Böylece, beşinci nesil uçak üretebilen dünyadaki 4 ülkeden biri olduk.