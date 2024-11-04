Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

40 yıl süresince nice sıkıntıların üstesinden geldik. Hayal denilen, olmaz denilen nice başarıya beraberce imza attık. Bu platform zemininde ticari ve ekonomik münasebetlerimizi ileriye taşıdık. 40 yıl öncesine kıyasla her alanda çok iyi bir seviyedeyiz. Gelecek yıllarda çok daha iyi yerlerde olacağız. Niyetimiz hayırdır, akıbetimiz de hayır olacaktır.

Son toplantımızdan bu yana tüm insanlık ve özellikle Müslümanlar için ağır imtihanlarla dolu yıl geçirdik. İslam coğrafyası tarihinde hiç olmadığı kadar kanla anılır hale geldi. Son asrın en vahşi soykırımlarından biri Gazze'de yaşandı. 50 bin Filistinli kardeşimiz şehit düştü. Aynı saldırılarda 100 binden fazla Filistinli kardeşimiz yaralandı. 2 milyon insanı susuz, gıdasız, ilaçsız bırakıp sonra da ölümlerini sadece seyrettiler. Biz bu toplantıyı yaparken dahi Gazze ve Lübnan'da ümmetin çocukları ölmeye devam ediyor.

Burada şunu söylemek durumundayım; 13 ay boyunca Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında çokça acı gördük. Bir insan bunu nasıl yapabilir, nasıl bu kadar alçalabilir ve alçaklaşabilir diye sorguladığımız sayısız habere rastladık. 1-2 yaşındaki bebeklerin keskin nişancılar tarafından hedef tahtası olarak kullanılması gibi barbarlıklarla yüreklerimiz dağlandı. Gazze'de kahramanlık, yiğitlik gördük. Batılı güçlerin sınırsız askeri, diplomatik desteğini arkasına alan gözü dönmüş ölüm makinesi karşısında Gazze'nin aslanlarının nasıl kahramanca direndiklerini gördük.

13 ay boyunca yaşamadıkları acı, zorluk, çile, zulüm neredeyse kalmadı. Ama buna rağmen Filistinli kardeşlerimiz onurlarından taviz vermedi. Özyurtlarında özgürce yaşama iradelerinden geri adım atmadı.