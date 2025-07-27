Türkiye'nin orman yangınlarına karşı hem havada hem karada yoğun bir mücadele yürüttüğünü belirten Erdoğan, yaz mevsiminin başından bu yana çıkan 3 bin 62 yangının tamamen söndürüldüğünü açıkladı. Yeşil Vatan’ı korumak amacıyla 27 uçak, 105 helikopter, yaklaşık 6 bin kara aracı, 25 bin orman çalışanı ve 132 bin gönüllüyle gece gündüz teyakkuz halinde olunduğunu ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde ilgili kurumların AFAD koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız, hassasiyetle ve özveriyle sürdürdüğünü belirten Erdoğan, farklı bölgelerde devam eden yangınların en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni etti. Yangın söndürme çalışmalarına katılan herkese başarılar dileyen Cumhurbaşkanı, canla başla görev yapanlara şükranlarını sundu. Ayrıca yangınlarla mücadelede hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek ruhlarının şad olmasını temenni etti.

Kaynak: Haber merkezi