TBMM’de terörsüz Türkiye sürecine dair kurulan komisyondan memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, “Tüm gücümüzle bu sürecin içindeyiz, tarihi bir döneme tanıklık ediyoruz” dedi.

Erdoğan, Ankara yönetiminin uluslararası arenadaki diplomasi başarısına vurgu yaparak, “Türkiye barışın aranılan aktörü haline geliyor. Kendimize güveniyoruz, hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı. Ülke içindeki politikaları ise Batı merkezli değil Ankara perspektifiyle şekillendirdiklerini aktardı.

DEİK’in kuruluşuna öncülük eden merhum Turgut Özal’ı rahmetle anan Erdoğan, Özal’ın Türkiye’nin ufkunu genişleten önemli bir lider olduğunu söyledi. DEİK’i başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde güçlü şekilde desteklediklerini ifade etti.

Erdoğan, “Kolay değil zor olanı seçtik, elimizi taşın altına koyduk ve sizlerle birlikte Türkiye’nin ekonomik ve ticari gücüne katkı sağladık” dedi. Dış politikada vicdan, adalet, insan onuru ve hayatını merkeze alan yaklaşımlarından ödün vermediklerini belirtti.

Gazze’deki soykırımdan başlayarak İsrail’in bölgedeki saldırılarının yol açtığı jeopolitik riskleri net bir şekilde gördüklerini aktaran Erdoğan, Türkiye’nin 86 milyon vatandaş ve mazlumlar için doğru adımları kararlılıkla atmaya devam ettiğini söyledi. “Ne zulme sessiz kalıyoruz ne macera peşindeyiz, ne pısırık ne de kışkırtmalara prim veriyoruz” dedi.

Türkiye’nin barış masalarının vazgeçilmez aktörü haline geldiğini ifade eden Erdoğan, ülkenin özgüvenle hedeflerine ilerlediğini vurguladı.

2025 Temmuz ayında 25 milyar dolarlık mal ihracatı ile rekor kırıldığını, savunma sanayisinin ise 7,15 milyar dolarlık ihracatla 180 ülkeye ulaştığını belirtti.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını söyleyen Erdoğan, bölgedeki oyunların Türkiye tarafından bozulmasının devlet aklının gereği olduğunu kaydetti. Terörün bölge geleceğinde yeri olmadığını vurguladı.

Türkiye’nin terörle mücadelede yaklaşık 2 trilyon dolar ekonomik kayıp yaşadığını ifade eden Erdoğan, komisyondaki siyasi partilerin yapıcı tutumunu takdir etti. “Tüm gücümüzle taşın altındayız, yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz” dedi.

Erdoğan, birlik ve kardeşlik vurgusuyla konuşmasını tamamladı.