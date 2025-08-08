



Edinilen bilgiye göre Kemalpaşa Mahallesi Paşaören sokak üzerinde seyir halinde olan Mehmet Can A.(27) yönetimindeki 16 BJR 759 plakalı motosiklet ile Emirhan M.(16) yönetimindeki 16 BTP 430 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile yolcu konumunda bulunan Berat G.(16) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Şerife öz