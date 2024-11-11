Sağlık sisteminde yaşanan sorunlara değinen Erdöl, özel hastanelerin nitelikli hekimleri kamu hastanelerinden yüksek maaşlarla transfer ettiğini belirtti. Bu durumun, doktorların yurtdışına göç etmesiyle ilgili yapılan söylemlerle örtüldüğünü, ancak asıl sorunun özel hastanelerin kâr amacı güderek kamu kaynaklarını tüketmesi olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Erdöl, kamu hastanelerinin doktor transferleriyle zayıflamasına değinerek, özel sektörün artan fark ücretleriyle sağlık alanında etkinlik kazandığını ifade etti. "Özel hastanelerin, kamu hastanelerine yük olmaktan çıkarılması toplum sağlığı açısından kaçınılmaz bir gerekliliktir" diyen Erdöl, özellikle yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yaşanan trajik olayların tekrarının önlenmesi için sağlık sisteminde ticari kaygıların geri planda kalması gerektiğini dile getirdi. Sağlık alanında toplumsal adaletin sağlanması için kamu hastanelerinin güçlendirilmesinin tek çözüm olduğunu vurgulayan Erdöl, sağlık hizmetlerinin toplum yararını öncelik alması gerektiğini savundu.