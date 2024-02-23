Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni ziyareti sırasında Sarp ve Rümeysa adlı çocuklarla arasındaki sohbet kameralara yansıdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye girişinde Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay’ın kızı Rümeysa Sagay ve Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka’nın oğlu Sarp Aka ile tanıştı. Çocukların heyecanla anlattıklarını dinleyen Erdoğan, çocukları severek sohbet etti. Sarp Aka, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, "Balıkesir’i merak etmeyin. Siz hiç korkmayın, devam edin. Başaracağız" dedi. Erdoğan’ın çocuklarla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı.