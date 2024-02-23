Edinilen bilgiye göre Mahmudiye mahallesi Karagölet Caddesi işe Hizmet sokağın kesiştiği kavşakta İsmail Hakkı Ş. (62) yönetimindeki 16 H 5600 plakalı otomobil ile Selahattin Ç. (52) yönetimindeki 16 BEV 52 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Öznur Dede