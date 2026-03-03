ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşının başladığı günden bu yana ilk kez gazetecilerin sorularına bizzat cevap verdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Oval Ofis’te düzenlediği ortak basın toplantısında, İran ve İsrail gündeminin yanı sıra İspanya’ya yönelik sert mesajlar veren Trump, çarpıcı ifadeler kullandı.

"ONLARI BEN ZORLAMIŞ OLABİLİRİM"

Bir basın mensubunun İsrail'in kendisini İran'a saldırmaya zorlayıp zorlamadığına ilişkin sorusuna cevap veren Trump, "Hayır. Onları ben zorlamış olabilirim. Bu manyakların önce saldıracak olması benim görüşümdü" dedi.

ABD Başkanı Trump, "Sanırım yeni liderliğe bir darbe daha indirildi. Bu da oldukça önemli bir darbe gibi görünüyor. Artık hava savunmaları yok, hiçbir tespit imkanları da kalmadı. Çok ağır bedel ödeyecekler" ifadelerini kullandı.

"Liderlik için düşündüğüm insanların çoğu öldü. Başka bir grup daha var ama onlar da ölmüş olabilir" diyen ABD başkanı, "En kötü senaryo, İran'ı vurmamız ve bir önceki kişi kadar kötü birinin yönetimi ele geçirmesi" dedi.

"İSPANYA İLE TİCARETİ KESECEĞİZ"

İran savaşında İspanya'nın ülkedeki üslerini kullanmaya izin vermemesine değinen Trump, "İspanya bize üslerini kullanamayacağımızı söyledi, ama sorun değil, onlara ihtiyacımız yok. İstersek, oraya uçup kullanabiliriz. Kimse bize kullanmamamızı söyleyemez. İspanya ile tüm ticari ilişkilerimizi keseceğiz. İspanya ile hiçbir ilişkimiz olsun istemiyoruz" ifadelerini kullandı.