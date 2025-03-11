Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yazılı açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandığını aktaran Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulumuzun gündeminde, dünyada ve bölgemizde yaşanan kritik gelişmeler, Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmak için yürüttüğü çalışmalar ve toplumumuzun teminatı aile yapımıza yönelik artan tehditler yer aldı" dedi.

Toplantıda, aile kurumunu güçlendirmek için oluşturulan, "Aile Enstitüsü" ve "Nüfus Politikaları Kurulu"nun öneminin ifade edildiğini kaydeden Altun, "2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin aileyi hedef alan sorun alanlarının tespiti ve çözümü için farkındalığı artıracağı, yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verilen faizsiz kredi desteğinin 81 ilde uygulandığı, bunlara ilave olarak gençlerimizin yuva kurmasını kolaylaştıracak, aileye yönelik tehdit ve tehlikeleri bertaraf edecek yeni projelerin hayata geçirileceği belirtildi. Toplantıda ayrıca TBMM gündemindeki, ailelere önemli ölçüde yardımcı olacak doğum ve çocuk desteklerini artıran düzenlemenin toplumsal yararlarına, nüfus artışına faydalarına ve aile kurumuna yönelik potansiyel faydalarına vurgu yapıldı" ifadelerini kullandı. Altun, toplantıda, aile kurumunun karşı karşıya kaldığı meydan okumaları derinlemesine tahlil edilirken, aile kurumunun nasıl daha güçlü hale getirileceği konusunda istişarelerde bulunulduğunu belirtti. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, kurul üyeleri İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.