İftar programının bir yenisi daha gerçekleştirildi.

Kalabalık katılımın gerçekleştiği programda konuşan MÜSİAD İnegöl Şubesi Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu, "Mübarek Ramazan ayında, MÜSİAD İnegöl ailesi olarak bu iftar sofrasında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı, birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı bir zaman dilimi. Bu güzel atmosferde sizlerle olmak bizler için büyük bir şeref.

Geçen sene MÜSİAD Üyeleri ve aileleri arasında yapmış olduğumuz iftar organizasyonumuzu, Birliğimizi ve beraberliğimizi daha sağlam temellere oturtmak üzere bu sene Değerli protokolümüz ve daha önce yolu MÜSİAD’dan geçen Genç MÜSİAD’lı üyelerimiz, İnegöl ekonomisine her anlamda katkıları olan İş dünyamızın değerli temsilcilerini de davet etmeyi uygun gördük. Ayrıca, Gençlik Kurulu Başkanımızın, 2010 yılından bu yana yolu genç müsiad’dan geçmiş iş insanlarını da tek tek arayarak bu birlik günümüze davet etmesi bizleri MÜSİAD olarak ziyadesi ile memnun etmiştir bu nedenle Alihan Gülerer Kardeşimiz ve yönetimine teşekkürleri sunuyorum. MÜSİAD’ımız 14 Bin üyesiyle, yurt içinde 82 yurt dışında 99 irtibat noktasına ulaşan, İnegöl’de de asil ve gençlik kurulu toplam 300’e yakın üyesi bulunan Şubenin Başkanı olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Sayın Kaymakamım Saygıdeğer Protokol, burudan sizlere şunuda ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta Amerika’da Miami’de Ticaret Odamızın girişmeleri ile oluşturulan Tafex firması ve MODEF aracılığı ile yapılan mobilya fuarına gitme fırsatı buldum. Bu ziyaret esnasında MÜSİAD’ımızın ABD Başkanı ve Gençlik kurulu Başkanı bizleri bir an olsun yalnız bırakmadılar ayrıca bununla beraber New York’taki Ticaret Ateşemiz ve Konsolosumuzla buluşmamızı da sağlayan yine MÜSİAD ABD Başkanlarımız olmuştur. Kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İnegöl özelinde, sanayicilerimiz ve iş insanlarımız olarak daha fazla katma değer üretmek, ihracatımızı artırmak ve yeni yatırımlara öncülük etmek en büyük hedeflerimizden biridir. Bu noktada, birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Bu mübarek Ramazan ayında, birlikteliğimizi pekiştiren bu anlamlı buluşmada yer aldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Rabbim sofralarımızı bereketli, işlerimizi hayırlı ve kazançlarımızı bol eylesin. Afiyet olsun, hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, MÜSİAD'ın önemli bir kuruluş olduğunun altını çizerek, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaları sürdüğünü söyledi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise, ilçe ekonomisine katkı veren herkese teşekkür etti.

Kaymakam Eren Arslan da, "Burada olduğumuz gibi iş dünyasında da bir arada çalışmamıza devam edeceğimizi düşünüyorum." dedi.