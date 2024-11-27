1968 yılında Ankara’da dünyaya gelen Şentürk, ilk, orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından hakim adayı olarak yargı kariyerine adım atan Şentürk, meslek hayatında önemli görevlerde bulundu.

Kars’ın Susuz ilçesi ve Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde Cumhuriyet Savcılığı görevlerini yürüten Şentürk, 2012 yılında Yargıtay üyeliğine seçildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Muhsin Şentürk, Türk hukuk sisteminde önemli bir kariyere sahip olup, şimdi de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmaya başladı.