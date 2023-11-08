Cumhuriyet dönemi, hem Türkiye hemde türkler için oldukça önemli bir yere sahiptir. Cumhuriyet döneminde, çağ dışı kalan Osmanlı hem teknik hem mimari olarak çağa uyum sağlamıştır.

Mimarlar kimlerdir?

Osmanlı’nın usta mimarisinin sadece bir eksiği vardı, oda bulunduğu çağa uyum sağlayamamasıdır.

O yüzden Cumhuriyet Dönemi’de büyük sorunlardan biride mimari alandır.

1930’a kadar süren bu süreçte Türk mimarisini çok az kişi temsil etmektedir. Bu kişilerin genel ismi 1. Ulusal Mimarlık Üslubudur. Mimar Vedat, Kemallettin Bey, Julia Mongeri, Arif Hikmet Koyunoğlu ve Muzaffer Bey Türk mimarisinin ilk olarak sunmuşlardır.