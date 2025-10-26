Bu çerçevede, Romanya Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda “Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası” tarafından düzenlenen Cumhuriyet Galası ve GAP Oskar Ödülleri Programı kapsamında, Türkiye ve Romanya’nın önde gelen iş insanları, yetkililer ve vatandaşlar bir araya geldi.

Programa katılan Bakan Ömer Bolat, iki ülke ilişkilerinin Avrupa ve Balkanlar bölgesinde siyasi, ekonomik, askerî ve kültürel alanlarda en üst düzeyde yürütüldüğünü vurguladı. Bolat, Türkiye ve Romanya arasında tarihî bir mirasa ve köklü kültürel değerlere dayanan bağların bulunduğunu ifade ederek, "Türkiye – Romanya ilişkileri, stratejik ortaklık temeli üzerinde, dostluk, güven ve karşılıklı saygı anlayışıyla her geçen gün güçlenmektedir. Avrupa ve Balkanlar bölgesinde, siyasi, ekonomik, askerî ve kültürel alanlarda en üst düzeyde ilişki yürüttüğümüz ülkelerden olan Romanya ile bağlarımız; derin bir tarihî mirasa, köklü insani ve kültürel değerlere dayanmaktadır. Bugün de gerçekleştirilen bu anlamlı buluşmada, iki ülke arasında, her alanda iş birliğini daha da geliştirme yönünde ortak güçlü bir iradenin mevcut olduğunu bir kez daha müşahede ettik. İnanıyoruz ki; Türkiye ve Romanya, bu samimi iş birliği anlayışıyla sadece kendi ekonomilerine değil, aynı zamanda bölgesel barışa, refaha ve kalkınmaya da önemli katkılar sunacaktır. Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıl dönümü arifesinde gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret vesilesiyle, Türkiye ile Romanya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 147. yıl dönümünü de büyük bir memnuniyetle yâd ettik. Orta ve Doğu Avrupa’nın dinamik ve yükselen ekonomilerinden, stratejik ortağımız Romanya ile ilişkilerimizi, her alanda daha da ileri taşımaya; ülkemizin vizyonu, milletimizin menfaati çerçevesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, #TürkiyeYüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla devam edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.