Tunç, Siber Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada uluslararası hukuk mekanizmalarının yavaşlığı ve etkisizliğinin insanlığın ortak vicdanında derin yaralar açtığını vurguladı.

Tunç, Türkiye olarak adaleti ve hakkaniyeti sadece ulusal bir ilke olarak görmediklerini, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanı olarak benimsediklerini belirterek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her koşulda insan onurunu, barışı ve adaleti savunmaya devam edeceğiz. Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.