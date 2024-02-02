Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan, kadrosunda birçok usta ismin bulunduğu "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunu Sakarya’da sahnelendi.

Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki kahramanlık hikayesinin anlatıldığı "Cumhuriyete Doğru" adlı tiyatro eseri, Millii Eğitim Bakanlığı tarafından 110 kişilik dev sanatçı kadrosuyla ücretsiz olarak öğretmenler ve vatandaşlarla buluşturuluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletini arkalarına alıp Milli Mücadele’yi başlatarak Türkiye Cumhuriyeti’ni nasıl kurduklarını gözler önüne seren tiyatro eseri, Bora Severcan tarafından yazıldı ve yönetildi. Koreografide Özgür Adam İnanç ve Serhat Güdül’ün imzaları bulunan tiyatro oyununun orijinal müzikleri ise Selim Atakan tarafından bestelendi. Proje yapımcılığını Volkan Severcan üstlenirken, proje danışmanlığını ise Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş yaptı.

110 kişilik dev sanatçı kadrosunda başrolleri Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan’ın paylaştığı, Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen gösterimde Hamdullah Suphi Bey’in Büyük Millet Meclisi’nde İstiklal Marşı’nın kabulünü yeniden canlandırdığı sahnede, İstiklal Marşı’nın on kıtası tüm izleyenler tarafından ayakta okundu. Bir başka sahnede öğretmenin öğrencisine savaşları anlattığı diyalogda dile getirdiği "Savaşta en çok çocuklar zarar görür, tıpkı bugün Gazze’deki masum çocukların içinde olduğu durum gibi" ifadesi de izleyicilerden büyük alkış aldı.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz tarafından oyunculara çiçek takdiminin yapıldığı tiyatro programında, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve sergilenen bu anlamlı eserin Sakarya’da izleyiciyle buluşmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, performanslarıyla karakterlere hayat veren tüm sanatçılara ve bu gösterimde kendilerini yalnız bırakmayan seyircilere teşekkür etti.