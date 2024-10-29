Cumhuriyet’in kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen kutlamalar, sahil dolgu alanında büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Askeri geçit töreni, öğrenci gösterileri ve çeşitli etkinliklerle halk bayram coşkusuna ortak oldu.

Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünde Süleymanpaşa sahil dolgu alanında düzenlenen törende, halk bayraklarla donatılan alanda bir araya geldi. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, tören alanında halkı selamlayarak vatandaşların Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu.

Vali Recep Soytürk, törende yaptığı konuşmada, "19 Mayıs 1919’da başlayan Milli Mücadelenin, büyük zaferle noktalanmasının ardından Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 29 Ekim 1923 tarihinde ’Türk Milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, cumhuriyet idaresidir.’ diyerek ilan ettiği, atalarımızdan ulusumuza kalan en büyük miras ve vazgeçilmez bir ulusal değer olan cumhuriyetimizin 101’inci yıldönümünü hep birlikte büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kutlamalar kapsamında Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis ekipleri çeşitli gösteriler düzenledi. Nefes kesen gösterilerde jandarma ve polis ekipleri, izleyicilerden büyük alkış aldı. Halk oyunları, şiir dinletileri ve oratoryo sunumları izleyicilere sunulurken; tören, öğrenci ve askeri birliklerin geçişiyle sona erdi.

Törene, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.