Oyun, birçok rastgele öğeye sahip izometrik bir zindan tarayıcısıdır. Birçok farklı silah seçeneği ve kombinasyonu ile karmaşık bir savaş sistemine sahiptir. Aztekler ve Mayalar gibi eski Güney Amerika medeniyetlerinden esinlenen, prosedürel olarak oluşturulmuş seviyelerden oluşan geniş tapınakları keşfeden bir hazine avcısı olarak oynuyorsunuz. Maceranıza engel olmak veya yardımcı olmak için birbiriyle bir arada var olan ve çoğu bir risk ve ödül sistemi etrafında dönen birden fazla mekanik katmanı vardır. Curse of the Dead Gods, sürekli büyüyen haydut-lite arenasında bir başka giriş mi yoksa bu kalabalık ama çok sevilen türün en üst düzey oyunları arasında yer alabilir mi?

Oyunda eksik olan ana unsura, yani hikayesine işaret ederek başlayacağım. Yeni bir oyuna başladığınızda, bir tür giriş yolunda yürüyen bir adamın kısa bir ara sahnesi vardır. Birkaç adımdan sonra kapı, kaşifi hapsederek kendi kendine aşağı inmeye başlar. Geri koşup kaçmaya çalışmak yerine, adam ileri doğru koşmaya başlar gibi görünür. Ardından daha fazla açıklama yapılmadan bir eğitim başlar. Oyunu oynadıkça, adamın keşif için niyetini ve amacını anlıyorsunuz. Sadece altın ve hazine gibi somut ödüller değil, aynı zamanda ölümsüzlük ve her şeyi bilme gibi somut olmayan şeyleri de arıyor, sadece bu tapınakların tanrılarının sahip olabileceği şeyler. Bu bilgilerin hemen hemen tamamı, her türden yeterince düşmanı öldürdüğünüzde derlenen en iyi kitabı okuyarak toplanır. Yeni bir düşmanla karşılaşıldığında, yaratığın sadece siyah beyaz bir resmiyle bir giriş oluşturulur. Bu belirli düşmanın ellisini yendikten sonra bir metin girişi eklenir (patron girişleri yalnızca beş tane gerektirir).

Keşfedebileceğiniz, her biri kendi düşmanları, tuzakları ve patronları olan üç farklı tapınak var. Jaguar Tapınağı, ateş unsuruna odaklanmıştır ve bir Aztek veya Maya tapınağının bir video oyunu versiyonunun nasıl görüneceğini hayal edebileceğinize en çok benziyor. Tuzakların ve tehlikelerin çoğu yangınla ilgilidir; Patlayan kavanozlar, yerde yanıcı örümcek ağları ve ateş toplarını fırlatan heykeller. Tüm tapınaklar, dikkatsiz kaşifleri dilimlemeye ve şişlemeye hazır çok sayıda keskin, sivri mekanizma içerir. Jaguar Tapınağı, bir tanesine bastıktan sonra ani bir saniyeyi tetikleyen zeminde dikenli tuzaklara sahiptir.

Yılan Tapınağı, bir yeraltı mağara sisteminde görünüyor ve yerleşim, dikitli dar mağaralardan ve daha büyük mağara alanlarından daha tapınak benzeri bölümlere geçiş yapıyor. Zehir, Yılan’ın elementidir ve tapınağında zehirli bulutlar ve zehir kusan heykellerin yanı sıra önlerinde yürürseniz bir ok yağmuru fırlatan duvar tuzakları vardır.

Kartal Tapınağı (bence üçünden en zoru), şimşekle çalışan garip mekanizmalarla dolu. Etrafa dağılmış elektrikli mayınlar ve karakterinize doğru yuva yapan elektrikle çalışan küreler fırlatan kartal kafası heykelleri var. Şimşek temelli birkaç tuzak ve mızrak ve kılıç kullanan heykeller, önlerinde yürürseniz tetiklenir. Tuzaklar çok tehlikeli olabilir ancak aynı zamanda, oynarken yararlanmayı öğreneceğiniz birçok teknikten biri olan düşmanlara da zarar verirler. Her tapınağın kendi yaratıkları vardır ve bunlardan birkaçı o tapınağın öğesinden yararlanır. Yılan Tapınağı, öldürüldüğünde bir zehir bulutu içinde patlayan sümüklü böceklere sahiptir ve Kartal Tapınağı, her yerde ışık saçan ve devasa bir baş belası olan bu tüyler ürpertici, bebek benzeri canavarlara sahiptir. İşleri daha da zorlaştırmak için her düşman türünün, her tapınağa doğru ilerlerken oyuna karıştırılan daha büyük, daha güçlü elit versiyonları da vardır.

Her Tapınak birden fazla seviyeden oluşur (oyun onlara odalar olarak adlandırılır, bu da çoğu seviyede birden fazla oda içerdiğinden kafa karıştırıcıdır). Bir tapınağa ilk girdiğinizde size bir alan haritası sunulur ve alt sıradaki herhangi bir odadan başlamayı seçebilirsiniz, ancak bir oda seçtikten sonra yalnızca üzerindeki çizgilerle birbirine bağlanan diğer odalara erişebilirsiniz. harita. Yedi farklı tipte normal oda vardır, çoğu, birkaç canavar karşılaşması ve sonunda bir sunak bulunan rastgele bir düzene sahiptir. Bazı seviyeler sadece üç düşman dalgası olan büyük bir odadır; Onları yendikten sonra bir sunak ve çıkışı içeren daha küçük bir odaya erişebilirsiniz. Hangi sunak olduğuna bağlı olarak yeni bir silah veya kalıntı satın alabilir, mevcut silahlarınızdan birini yükseltebilir veya istatistiklerinden birini yükseltebilirsiniz. Bu odaların isimleri oldukça basit: Silah, Yükseltme, Kalıntı ve Nitelik. Hepsi okunması ve anlaşılması kolay olan haritada işaretlenmiştir. Altın etiketli odalar da vardır, bunlar diğer seviyelerden daha fazla altın içerir ve genellikle size sadece biraz altın değil, aynı zamanda bir kalıntı da veren bir veya daha fazla hazine sandığı içerir; Sunaklarda harcayacak kadar param olması için genellikle bunlardan birkaçını erken geçmeye çalışırdım. Ancak yeterli paranız yoksa veya harcamamayı tercih ediyorsanız, bunun yerine kanla ödeme yapabilirsiniz, bu da yolsuzluk çıtanızı artırır. Bozulma çubuğunuz dolduğunda (100 puan), bir sonraki seviyenin başında rastgele bir lanet kazanırsınız.

Tapınaklarda kan sunularının yanı sıra başka birçok yozlaşma kaynağı da var. Yeni bir seviyeye her girdiğinizde yirmi yozlaşma kazanırsınız. Her tapınağın, yolsuzluk hasarı verebilecek birkaç belirli düşmanı vardır, bu nedenle bunlardan daima haberdar olmanız gerekir – mor saldırılara dikkat edin çünkü bu her zaman yolsuzluk hasarı anlamına gelir. Lanetler, Curse of the Dead Gods’ı zor ama eğlenceli bir deneyim haline getirmek için bir araya gelen birçok özellikli mekanikten biridir. Lanetlerin çoğunun üstesinden gelmek o kadar zor değildir ve genellikle olumsuz olana ek olarak olumlu bir etkiye sahiptir ve oyuna aşina olduğunuzda bunlardan daha iyi yararlanabileceksiniz. Bazı lanet örnekleri arasında, yolsuzluğun zamanla pasif olarak artmasına neden olan ancak yeni bir seviyeye girerken artık bozulmaya neden olmayan Dark Fervor ve altının kısa bir süre sonra yerden kaybolmasını sağlayan ancak aynı zamanda altın miktarını artıran Blinding Greed sayılabilir yerde bulabilir. Yolsuzluk çubuğunuzu, belirli kalıntılar ve bu silahla öldürülen her düşman için bir azaltan bazı silahlar gibi azaltmanın yolları vardır. Bir laneti kaldırmanın tek yolu, bir patronu yenmektir. Bir alandaki altı seviyeyi tamamladıktan sonra o bölgenin patronuyla savaşırsınız (son meydan okuma zindanı, Pantheon, alan başına yedi seviye artı patrona sahiptir). Üç tapınağın her birinin kendi üç farklı patronu vardır ve her zaman aynı sırayla savaşılırlar. Patronu öldürür öldürmez, hangi lanetin kaldırılacağını seçeceksin.

Neredeyse her zaman bir patron dövüşünden hemen sonra bulunan iyileştirme odaları gibi her alanı oluşturabilecek birkaç oda daha var. Bunlar, on bozulma karşılığında sağlığınızın% 20’sini iyileştirmenize izin verir. Sağlığınız düşükse bu büyük bir değiş tokuş. Mücadele odaları biraz daha az yaygındır, ancak bazı düşmanları olabildiğince çabuk yenerek ekstra altın kazanma fırsatı sunar. Haritadaki bazı odalarda soru işareti vardır ve bu, oda tipinin siz girip ne olduğunu bulana kadar bilinmediği anlamına gelir. Oyundaki son meydan okuma olan Pantheon’a vardığınızda bir oda tipi daha var. Bunlar, kötü bir lanetten kurtulmak istiyorsanız kullanışlı olabilecek ekstra patron karşılaşmalarıdır.

Oyunun bir şekilde durduğu bir yön, tapınaklar arasındaki ilerlemedir. Baştan itibaren tam bir tapınak oynayamazsınız, bir alanda oynamanız ve o tapınağın ilk patronunu yenmeniz gerekir. Her tapınağın ilk alanını ve patronunu yendikten sonra ikinci alana erişim kazanırsınız, ancak ikinciye ulaşmak için ilk alanı tekrar oynamanız gerekir. Bunları tamamladığınızda, her tapınağın üç alanını da oynayabilirsiniz, ancak son meydan okuma olan Pantheon’u oynamak için üç tapınağı da tamamen yenmeniz gerekir. Bu, aynı zamanda içeriği uzatmaya çalışırken gereksiz yere el tutma gibi görünüyor, ki bu oyun çok zor olduğundan ve çoğu oyuncunun normal üç tapınağı yenmeye çalışması gerekecek. Tapınaklardan birini yenmeye çalışırken başınızı duvara vuruyorsanız, (benim durumumda Kartal) üç günlük meydan okuma turundan birini deneyerek işleri değiştirebilirsiniz. Her birini tamamlamak için her gün bir şansınız var ve hepsi oyuna ekstra zorluk ve zorluk katmanı ekliyor. Her zaman bir halüsinasyon durumunda olduğunuz, HUD’nin kaybolmasına ve renginin eski siyah, beyaz ve griye dönüşmesine neden olan bir halüsinasyon vardır. Bir diğeri, neredeyse boş bir sağlık çubuğuyla başlamanızı sağlar ve yalnızca altın ve kan onu doldurur.

Savaş sistemi, oyunun en güçlü yönlerinden biridir. Geniş bir silah cephaneliği var ve hangi kombinasyonların birlikte en iyi şekilde çalıştığını bulmak eğlenceli bir deneyimdi. Genel olarak karmaşık, katmanlı bir sistem olabilir, ancak onu en çok öne çıkaran şey basit kontrollerdir. Her yüz düğmesi bir silahı kontrol eder ve bu tek düğme ile farklı saldırılardan kolayca yararlanabilirsiniz. Ana silah X düğmesine atanmıştır, bunlar arasında kılıçlar, topuzlar ve pençeler gibi bir dizi tek elle kullanılan yakın dövüş silahı bulunur. Bunların hepsi farklı saldırı hızlarına ve modellerine sahiptir. Ayrıca, ana silahlarınız olarak menzilli silahları donatma seçeneğiniz de var, bunlar arasında bıçak fırlatma, balta fırlatma ve yıldız fırlatma yer alıyor, ancak hepsi aynı saldırı animasyonlarına sahip. X düğmesine bir kez dokunmak bir saldırı yapar, ancak sonunda daha fazla hasar veren ancak aynı zamanda beş dayanıklılık puanınızdan birini alan bir bitirici ile bir kombo yapmak için birden çok kez basabilirsiniz. X düğmesini basılı tutarsanız, bir şarj animasyonu başlayacak ve serbest bırakıldığında ana silahınızla yüklü bir saldırı yapacaksınız; her silah türünün benzersiz bir hücum saldırısı ve farklı kombo animasyonu vardır. Y düğmesi, ikinci el silahınızdır. Bunlar kalkanlar ve hançerler ile biraz daha fazla çeşitlilik ve ayrıca kırbaç ve tabanca gibi daha çeşitli seçenekler sunar, ancak X ile aynı şekilde çalışırlar: dokunma, kombo (yalnızca hançer ve kırbaç) ve hücum. İkinci el silahınızı her kullandığınızda, bir dayanıklılık puanı tüketir. Aynı anda iki silah kullandığın için, her iki düğmeyle kombinasyonları karıştırabilirsin, bunlar, muslukları şarjlarla birleştirirsen oldukça karmaşık hale gelebilir ve bunun tersi de geçerlidir.

Bazı silahlar kombinasyonlarda diğerlerinden daha iyi çalışır ve her zaman dayanıklılık çubuğunuza göz kulak olmanız gerekir. B düğmesi iki elli silahlara atanmıştır ve diğer ikisiyle aynı üç saldırı seçeneğine sahiptir, ancak silahı iki elinizle tuttuğunuz için diğer silahlarınızdan hiçbiriyle bir kombinasyonda kullanılamaz. Yalnızca üç tür iki elli silah vardır: mızraklar, yaylar ve ağır iki elli silahlar. İki elli silahlarla yapılan her saldırı, iki kullanılan hücum saldırısı dışında bir dayanıklılık noktası kullanır. Mızrak ve ağır silahların her ikisi de kullanımı eğlencelidir, kalabalık kontrolü için iyidir ve benzersiz özelliklere sahiptir. Mızrak, bir düşmana doğrudan ucuyla vurursanız her zaman kritik hasar verir. Ağır silahlar, tüm heykel tuzaklarını ve belirli duvarları kırmak için kullanılabilir. Her silah türünün, tıpkı mızrak ve ağır silah gibi yararlanılabilecek belirli özellikleri vardır, bu özellikleri öğrenmek ve silahta ustalaşmak beceri ister ama çok ödüllendirici.

Curse of the Dead Gods’daki büyük bir tamirci, aydınlık ve karanlık sistem etrafında dönüyor; her zaman ekranınızın altında aydınlıkta mı yoksa karanlıkta mı olduğunuzu gösteren bir simge vardır. Karanlıkta% 50 daha fazla hasar aldığınız ve tuzaklar yalnızca ışıkta göründüğünden, ışık çok arkadaşınızdır. Her tapınakta yanan mangal gibi bazı doğal ışık kaynakları var, ancak çoğunlukla ışık yaratmak size kalmış. A düğmesi torcunuz için ayrılmıştır, dokunulduğunda meşale sallanır ve bu şekilde yanmayan mangalları yakabilirsiniz. Düşmanları meşalenizle veya ateşe dayanıklı silahlarla da ateşleyebilirsiniz. Yandığında zamanla ekstra hasar alırlar. Bazı odalarda herhangi bir potansiyel ışık kaynağı bulunmadığından, saldırılar arasında meşalenize geri dönmek isteyip istemediğiniz size bağlıdır.

Savunma için üç seçeneğiniz var, ilki silahla ilgili. İkinci el silahların hücum saldırılarının çoğu, bir düşmanın saldırısını kırabilir / durdurabilir. İki elli ağır bir silahla yapılan herhangi bir saldırı, bir düşmanın saldırısını da engelleyecektir. Ne yazık ki, bu çoğu patron için geçerli değil ve istisna yapan birkaç normal düşman da var. İkinci savunma seçeneğiniz ve en yeni oyuncuların büyük olasılıkla çok kullanacağı, RT ile eşleştirilen kaçma seçeneğidir. Her kaçışınızda bir dayanıklılık puanı kullanır. Kısa bir süre saldırmaz veya atlatmazsanız dayanıklılık yenilenmeye başlar. Doğrudan önlerinde bir düşmanın saldırısından kaçarsanız mükemmel bir kaçma elde etmek mümkündür. Dayanıklılık puanı kaybetmek yerine, mükemmel bir sıyrılma noktasına ulaştığınızda bir puan kazanırsınız. Nihai ve tartışmalı en riskli ve ödüllendirici savunma taktiği, LT ile kontrol edilen savuşturmadır. Düşmanlar, saldırılarını önceden kısaca aydınlatarak telgraf çeker, böylece zamanlamaya aşina olduğunuzda, darbeyi savuşturmak için LT’ye basabilirsiniz. Zamanlama penceresi küçüktür, ancak ikinci el silahınız olarak bir kalkanınız varsa biraz artırılır. Savuşturmak herhangi bir dayanıklılık gerektirmez ve başarılı olduğunuzda hemen bir dayanıklılık puanı kazanırsınız, ayrıca savuşturulan düşman zayıflamış duruma (sağlık çubuğunun altındaki kırık bir kalkanla gösterilir) alınır, bu da geçici olarak daha fazla hasar alacağı anlamına gelir. Savaş sisteminin benzersiz olan ve belirtilmesi gereken bir başka yönü açgözlülük sistemidir. Bir düşmanı her öldürdüğünüzde az miktarda altın alırsınız, ancak düşmanları yeterince hızlı öldürürseniz, açgözlülük ölçünüzü geliştirebilir ve bu da size daha fazla altın kazandırır. Zinciri devam ettirmeye çalışırken dikkatsiz olmanın dışında gerçekten herhangi bir dezavantajı yoktur. Altına ek olarak, düşmanlar, her ikisi de koşular arasında kalıcı yükseltmeler satın almak için kullanılan silah ve kalıntıların yanı sıra kristal kafatasları ve yeşim yüzükleri de düşürebilir.

Silahlarınız için, önceden uygulanmış birini bularak veya bir sunakta yükselterek alabileceğiniz çok sayıda buff ve bonus türü vardır. Üç element, ateş, aydınlatma ve zehirin yanı sıra, bir pençeniz varsa ekstra hasar veren bir kamçı veya sağlığınızın% 1’ini iyileştiren bir kılıç gibi bir silahın sahip olabileceği çok sayıda başka bonus vardır. her öldürmede. Koşular arasında kalıcı olarak açabileceğiniz bazı temel silah varyasyonları ve size daha iyi silah yüklemeleri başlatmanızı sağlayan sunaklar vardır. Kilidi açılıp kuşanılabilecek kutsamalar da var, bunlardan bazıları her koşuyu ne kadar ileri götürebileceğiniz konusunda gerçekten bir fark yaratabilir.

Kısaca bahsettiğim randomizasyona katkıda bulunan bir başka husus da kalıntılardır. Bunlar, silahlarınıza ekstra hasar vermek veya size sağlığınızı yeniden kazanmanız için çok önemli yollar vermek, yeni bir seviyeye her girdiğinizde sağlık yüzdesi kazanmak veya her altın teklifi yaptığınızda sağlık yüzdesini iyileştirmek gibi birçok farklı özelliğe sahiptir. altar. Her kalıntı tipik olarak üç istatistikinizden birini artırır – Maksimum sağlığınızı artıran Constitution, temel silah hasarınızı artıran Beceri veya bulunan altının değerini artıran Algılama.

Curse of the Dead Gods’ın bir başka özelliği de sanat tarzıdır. West of Dead ve Darkest Dungeon gibi diğer oyunlar da benzer bir siyah mürekkep ağırlıklı karikatür tarzı kullandılar, ancak bana göre bu asla eskimez. Mike Mignola’nın Hellboy çizgi roman serisine güçlü bir sanatsal benzerliği var. Oyunun bu fantastik sanat tarzıyla daha kesilmiş sahneler içermesini diliyorum, para ve zamana mal olduğunu biliyorum, ancak oyunun biraz daha sergilemesinden gerçekten fayda sağlayacağını düşünüyorum, hikayenin bu sanat tarzında görselleştirilmesi harika olurdu. Son patronu yendikten sonra ödüllendirici bir ara sahneyi umuyorum, ama bir tane olduğundan şüpheliyim ve onu yenmem daha da şüpheli olabilir. Oyundaki HUD ve genel arayüz tasarımı, estetiğe ne kadar iyi uyduğundan ve gerekli tüm bilgileri – çok şey var – araya girmeden sağladığından da bahsedilmelidir. Oyunun geri kalanıyla aynı çekici sanat stilinde tasvir edildiği için oldukça stilize ve kaygan bir görünüme sahiptir.

Oyunun biraz alışılmadık bir müziği var, müziğin çoğu çok ince, kavgalar arasında sadece küçük bir parça enstrümantal müzik var. Dövüşler sırasında her şey aksiyonla ilgilidir ve ses efektleri yoğunluğa katkıda bulunurken, aynı zamanda etrafınızda olup bitenlere veya gelebileceklere dair bir ses ipucu görevi görür. Ses tasarımının ilginç bir yönü, savaşın dışında karanlıkta olduğunuzda ortaya çıkar, sürekli, sinir bozucu fısıltılar duymaya başlarsınız.

Sonuç

Çoğu haydut gibi, her şey sinerji ile ilgilidir. Hiç oyun bozan / tanrısal yapılar yapmadım, ancak tam bir tapınağı her tamamladığımda, neredeyse her zaman yüksek hasarlı ve tutarlı bir sağlık kazanma yöntemi olan iyi bir silah kombinasyonuna sahip oldum. Oyun çok zorlu ve başlangıç ​​biraz gergin olsa bile tonlarca tekrar oynanabilirlik sunuyor. Her koşu benzersiz hissettiriyor, ancak normal tapınak koşularından bir mola vermek istiyorsanız günlük meydan okuma koşularından birini deneyebilirsiniz. Curse of the Dead Gods herkes için değil, ancak savaş odaklı haydutların hayranıysanız, bu kesinlikle radarınızda olmalıdır. Türün üst kademesinde olma potansiyeline sahiptir; Gerçekten oraya varmak için geliştiricilerin oyuna düzenli içerik güncellemeleri vermeleri gerekecek, bu türdeki en iyi oyunlar için bir norm gibi görünüyor. İster yapsınlar ister yapmasınlar, oyunun ağır bir savaş sistemi ve kaygan görünümlü bir sanat tarzı etrafında inşa edilmiş sağlam bir temeli var. Oyunu neredeyse sadece son iki hafta içinde oynadıktan sonra bile, ‘oh, sadece bir seviye daha’ diyerek hala çok geç kalıyorum.