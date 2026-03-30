İş ortaklarına daha güçlü ve verimli bir altyapı sunmak, müşteri memnuniyetini en üst düzeye taşımak ve sürdürülebilir enerji çözümlerini ülke geneline yaymak amacıyla hayata geçirilen bu model kapsamında, Bodrum Plus Bayisi de hizmete açıldı.

Yenilenebilir enerji alanındaki güçlü konumunu her geçen gün daha da geliştiren CW Enerji, sayısı Türkiye çapında 16'yı bulan ve artmaya devam eden Plus Bayi konseptiyle iş ortaklarına daha güçlü bir iş modeli sunarken, son kullanıcıya daha hızlı ve kaliteli hizmet ulaştırmayı hedefliyor.

Türkiye ve Avrupa'nın önde gelen fotovoltaik güneş paneli ve hücre üreticilerinden biri olan CW Enerji, iş ortaklarına daha güçlü ve verimli bir iş modeli sunmak, yurt içindeki müşteri ağı ile operasyonel gücünü artırmak amacıyla hayata geçirdiği CW Enerji Plus Bayi yapılanmasını genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Bodrum yeni Plus Bayisi de yoğun bir katılımla kapılarını açtı.

Yenilenebilir enerji alanındaki güçlü konumunu her geçen gün daha da geliştiren CW Enerji, Plus Bayi konseptiyle iş ortaklarına daha güçlü bir iş modeli sunarken, son kullanıcıya daha hızlı ve kaliteli hizmet ulaştırmayı hedefliyor.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaşan Plus Bayi ağıyla sürdürülebilir enerji dönüşümüne katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı. Sarvan, 'CW Enerji olarak, yenilenebilir enerji çözümlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmak için güçlü bir Plus Bayi yapılanması oluşturuyoruz. Plus Bayi modelimiz ile iş ortaklarımıza teknik, operasyonel ve ticari anlamda daha kapsamlı destek sunuyoruz. Bodrum'da açılan yeni bayimiz ile bölgedeki etkinliğimizi artırırken, güneş enerjisi yatırımlarının yaygınlaşmasına katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz' dedi.

Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecinde yerli üretimin kritik bir rol üstlendiğine dikkat çeken Sarvan, 'Yerli ve milli üretim gücümüzle sadece bugünün değil, geleceğin enerji ihtiyaçlarına da yanıt veriyoruz. Artan enerji talebine karşı sürdürülebilir ve çevreci çözümler sunmak bizim en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda Plus Bayi ağımızı güçlendirirken, aynı zamanda ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sağlamayı hedefliyoruz' diye konuştu.

Bodrum'un yüksek güneşlenme potansiyeline sahip stratejik bir bölge olduğuna da değinen Sarvan, Ege Bölgesi'nin güneş enerjisi yatırımları açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti. Sarvan, 'CW Enerji olarak, yenilenebilir enerjiyi toplumun her kesimi için ulaşılabilir hale getirme vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz CW Enerji Plus Bayilerimiz sadece bir satış noktası değil; aynı zamanda sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştıran birer enerji deneyim merkezi olacak. Bodrum'daki yeni Plus Bayimiz de bu vizyonumuzun önemli kilometre taşlarından biri olacak. Bodrum'da hayata geçen yeni Plus Bayimiz ile müşterilerimize daha hızlı ve etkin çözümler sunacağız. Bölgedeki yatırımların artmasına öncülük ederken, temiz enerji kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz' şeklinde konuştu.

CW Enerji Bodrum Plus Bayisi Metin Aslan da, açılışta yaptığı konuşmada, Bodrum gibi yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahip bir bölgede CW Enerji'nin güçlü markasıyla hizmet vermekten büyük gurur duyduklarını söyledi. Aslan, 'Artık Bodrum'da güneş enerjisi bir tercih değil, kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Yüksek güneşlenme süresi sayesinde; otellerden villalara, işletmelerden, denizcilik marine sektörüne kadar geniş bir yelpazede kendi enerjisini üreten bir Bodrum hayal değil, ulaşılabilir bir gerçektir. Bu dönüşüm, yükselen enerji maliyetlerine karşı güçlü ve kalıcı bir çözüm sunarken, aynı zamanda bölgenin eşsiz doğasını koruyarak sürdürülebilir turizmin gelişimine katkı sağlayacaktır. Bugün burada, tam da bu vizyonun bir parçası olmak adına önemli bir adım atıyoruz. Amacımız; Bodrum'da güneş enerjisini daha erişilebilir kılmak, işletmelerimizin maliyet yükünü azaltmak ve hanelerimizin enerji bağımsızlığını güçlendirmektir. Müşterilerimize en doğru çözümleri sunarak güneş enerjisi yatırımlarını yaygınlaştırmayı, bölgedeki artan enerji ihtiyacına sürdürülebilir çözümler sunmayı hedefliyoruz. Teknolojik altyapımız, uzman kadromuz ve CW Enerji'nin güçlü desteğiyle en iyi hizmeti sunarken, satış sonrası süreçlerde de yüksek müşteri memnuniyetini ön planda tutacağız. Çünkü biliyoruz ki; CW Enerji ile çalışmak sadece bir iş ortaklığı değil, aynı zamanda Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlamaktır. İş birliklerimizi güçlendirerek daha geniş kitlelere ulaşacak ve Bodrum'un temiz enerji dönüşümüne katkı sunacağız' dedi.

Açılışa katılan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerji yatırımlarının Bodrum'un sürdürülebilir geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Mandalinci, 'Bodrum, doğal güzellikleriyle olduğu kadar çevresel hassasiyetiyle de ön plana çıkan bir kenttir. Bu nedenle temiz ve yenilenebilir enerji yatırımlarını son derece kıymetli buluyoruz. Özellikle turizm sektörünün yoğun olduğu ilçemizde, otel ve işletmelerin enerji maliyetlerini düşüren ve çevreye duyarlı çözümlere yönelmesi büyük önem taşıyor. CW Enerji'nin ilçemizde gerçekleştirdiği bu yatırım, hem çevre dostu enerji kullanımının yaygınlaşmasına hem de yerel ekonominin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Bodrum Belediyesi olarak sürdürülebilir ve çevreci projeleri desteklemeye devam edeceğiz' dedi.