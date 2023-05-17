Kocaeli'de Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu çalışmaları kapsamında D-100 üzerine montajı tamamlanan üstgeçidin korkulukları yapılıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda D-100 İstanbul istikametinde iyileştirme ve sıfırlama imalatları, D-100 Karayolu üstgeçidinde korkuluk imalatı ve D-100 İstanbul istikameti doğu tarafında asfaltlama çalışmaları yapıldı. Yeni yapılan çelik yaya üstgeçit tamamlandıktan sonra D-100 üzerindeki eski üstgeçit yıkılacak.

13 KİLOMETRE YOL

Kocaeli Stadyumuna ve Alikahya Organize Sanayi bölgelerine ulaşım yan yollarıyla birlikte 13 kilometre uzunluğundaki 30 metre genişlikli olarak planlanmış imar yoluyla sağlanacak. Proje kapsamında 4 adet prefabrik öngerme kirişli köprü, D-100 üzerinde 1 adet çelik yaya üst geçidi inşa edilecek. D-100 üzerine, TEM Otoyolu üzerinde ve Yirim Deresi üzerine öngerme kirişli köprü inşa edilecek.

Sakıp Sabancı Köprülü Kavşağı ile Köseköy battı çıktı kavşağı arasında kalan kısmında yapılan kavşak ile D-100 Karayolundan Kocaeli Stadyumuna ve Alikahya Organize Sanayi bölgelerine ulaşımı kolaylaştıracak Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda, D-100 İstanbul-Ankara istikametleri ve kuzey yan yoldan gelen araçların kullanabileceği köprü ve D-100 kuzey yan yolda toprakarme imalatları tamamlandı.