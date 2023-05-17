Türk Anneler Derneği (TAD) Bursa Şubesi, Anneler Günü'nü renkli bir şenlikle kutladı. Eğlence dolu geleneksel buluşma ‘Benim Adım Anadolu’ defilesi ve Ceren Toksöz konseriyle keyiflendi.BURSA (İGFA) - TAD Bursa Şubesi'nin geleneksel Anneler Günü etkinliği, bu yıl adeta renkli bir karnavala dönüştü.

Zenn Garden'da gerçekleşen açıkhava etkinliğinde konuklar açılan standlarda bir yandan alışverişin keyfini çıkarırken, diğer yandan da düzenlenen çeşitli etkinliklerle eğlence dolu zaman geçirdi.

TAD Bursa Şubesi Başkanı Sibel Gönülkırmaz, bu sene Yılın Annesi Ödülü'nü bir kişiye değil tüm depremzede annelere ithaf ettiklerini söylerken, derneğe önemli bir bağış yaparak burslu öğrencilere destek olan Sevim Dikici’ye teşekkür ödülü takdim edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Hatice Hanedar Yüksel’in ‘Benim Adım Anadolu’ defilesiyle adeta zamanda renkli bir yolculuğa çıkan anneler, ardından Ceren Toksöz’ün şarkılarıyla doyasıya eğlendi. Etkinliğin finalinde ise TAD Ritim Grubu, darbukalarıyla sahnedeki yerini aldı. Anneler, müzikteki yetenekleriyle alkışları topladı.