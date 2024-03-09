D vitamini denilince aklımıza ilk gelen şey kemik gelişimidir. Daha çocukluk döneminde başlanarak düzenli olarak D vitaminin vücuda alınması söylenir. Çünkü kemiklerin gelişmesini sağlayan kalsiyumu bağırsaklardan emerek kana karıştıran D vitaminidir. Bu şekilde kemiğin gelişmesini ve zarar gören kemiklerin onarılmasını sağlar. Kemik gelişimi dışında dişlerin gelişimi içinde kalsiyuma ihtiyaç vardır. İşte bu noktada da D vitamini görevini yerine getirerek dişlerin gelişmesine de katkı sağlar. Bunlar dışında ise D vitaminin vücudumuza olan faydaları şöyle sıralanabilir:
- Kemik erimesini önler. Bunu yapmak içinde kandaki kalsiyum ve fosforun normal sınırlarda olmasını sağlar.
- Kemikleri güçlendirirken, zarar gören kemiklerin onarılmasını sağlar.
- Dişlerin güçlenmesini sağlar.
- Kasların güçlenmesini sağlar.
- Sindirim sistemi üzerinde de etkili olan D vitamini sindirim sistemin etkileyerek bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.
- Bazı kanser türlerine iyi gelir.
- Cilt için de oldukça faydalıdır.
- Diyabetin gelişimi önlediği gibi insülin direncini de düzenler.
- Sinir sistemi üzerinde de oldukça etkilidir.
- Kişileri depresyondan korur.
- Tiroit fonksiyonları üzerinde etkilidir.
- Kanın pıhtılaşması için gereklidir.
- Bağışıklık sistemini güçlendir.
- Hormonlar üzerinde de etkili olarak bazı hormonların düzelmelerine yardımcı olur.
- Tansiyonu dengeler
Yukarıda yazdıklarımız D vitaminin vücudumuz için ne kadar gerekli olduğunu kanıtlamaktadır. Vücudumuzun D vitamini ihtiyacını en iyi karşılayan şey güneş ışınlarıdır. Günlük 20 dakika güneş ışınlarına maruz kalmak D vitaminini almak için yeterlidir. Bunun yanında beslenmeye de dikkat etmek gerekir. D vitamini içeren yumurta sarısı, mantar, balık, balık yağı, peynir, tereyağı, yulaf, karaciğer, kakao gibi besinler düzenli olarak tüketilerek vücudun ihtiyacı olan D vitamini bu şekilde de karşılanmaya çalışılır.