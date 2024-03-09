D vitamini denilince aklımıza ilk gelen şey kemik gelişimidir. Daha çocukluk döneminde başlanarak düzenli olarak D vitaminin vücuda alınması söylenir. Çünkü kemiklerin gelişmesini sağlayan kalsiyumu bağırsaklardan emerek kana karıştıran D vitaminidir. Bu şekilde kemiğin gelişmesini ve zarar gören kemiklerin onarılmasını sağlar. Kemik gelişimi dışında dişlerin gelişimi içinde kalsiyuma ihtiyaç vardır. İşte bu noktada da D vitamini görevini yerine getirerek dişlerin gelişmesine de katkı sağlar. Bunlar dışında ise D vitaminin vücudumuza olan faydaları şöyle sıralanabilir:

Kemik erimesini önler. Bunu yapmak içinde kandaki kalsiyum ve fosforun normal sınırlarda olmasını sağlar.

Kemikleri güçlendirirken, zarar gören kemiklerin onarılmasını sağlar.

Dişlerin güçlenmesini sağlar.

Kasların güçlenmesini sağlar.

Sindirim sistemi üzerinde de etkili olan D vitamini sindirim sistemin etkileyerek bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.

Bazı kanser türlerine iyi gelir.

Cilt için de oldukça faydalıdır.

Diyabetin gelişimi önlediği gibi insülin direncini de düzenler.

Sinir sistemi üzerinde de oldukça etkilidir.

Kişileri depresyondan korur.

Tiroit fonksiyonları üzerinde etkilidir.

Kanın pıhtılaşması için gereklidir.

Bağışıklık sistemini güçlendir.

Hormonlar üzerinde de etkili olarak bazı hormonların düzelmelerine yardımcı olur.

Tansiyonu dengeler

Yukarıda yazdıklarımız D vitaminin vücudumuz için ne kadar gerekli olduğunu kanıtlamaktadır. Vücudumuzun D vitamini ihtiyacını en iyi karşılayan şey güneş ışınlarıdır. Günlük 20 dakika güneş ışınlarına maruz kalmak D vitaminini almak için yeterlidir. Bunun yanında beslenmeye de dikkat etmek gerekir. D vitamini içeren yumurta sarısı, mantar, balık, balık yağı, peynir, tereyağı, yulaf, karaciğer, kakao gibi besinler düzenli olarak tüketilerek vücudun ihtiyacı olan D vitamini bu şekilde de karşılanmaya çalışılır.