Bursa Büyükşehir Belediyesi, halkın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla itfaiye teşkilatını güçlendirmeye devam ediyor. Dağ yöresinde Keles, Büyükorhan ve Harmancık itfaiye gruplarına ana istasyon olarak hizmet verecek olan Orhaneli İtfaiye İstasyonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "İnsan odaklı yönetim anlayışımızla itfaiye teşkilatımızı hem araç parkı hem de personel sayısı açısından güçlendirmeye devam edeceğiz," dedi.

Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde olduğu gibi ilçelerde de yangınlara hızlı müdahale ederek olası can ve mal kayıplarını önlemeyi hedefliyor. Bu kapsamda hizmete giren Orhaneli İtfaiye İstasyonu, bölgedeki 4 dağ ilçesine (Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık) hizmet verecek. İstasyon, 4 itfaiye aracı ve 18 personelle yangın ve afet durumlarına karşı hazır olacak.

Yangınlara Hızlı Müdahale Önemli Bir Sorumluluk

Açılış törenine, Başkan Mustafa Bozbey’in yanı sıra Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, CHP Orhaneli İlçe Başkanı Hakan Durgut, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Başkan Bozbey, yangınlara hızlı müdahalenin en önemli sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayarak, "Son dönemde artan orman yangınları ve dikkatsizlik sonucu çıkan fabrika yangınlarına karşı itfaiye gücümüzü artırıyoruz. Hem araçlarımızı yeniliyor hem de personel sayımızı artırıyoruz," dedi.

Vatandaşlara Uyarı: Elektrik Hatlarına Dikkat Edin

Başkan Bozbey, ev ve iş yerlerinde meydana gelen yangınların çoğunun elektrik hatlarından kaynaklandığını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaya davet etti. "Özellikle nitelikli kişilerden yardım alınmasını ve TSE damgalı ürünlerin kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Yangınlar sadece bize değil, çevremize de büyük zarar veriyor. Bu konuda hepimiz sorumlu olmalıyız," şeklinde konuştu. Ayrıca, Orhaneli İtfaiye İstasyonu’nun eski binasının terminale dönüştürüleceğini de müjdeledi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ve Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan da, tesisin tüm dağ yöresine hizmet verecek olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey’e teşekkür ettiler.