Bursa Büyükşehir Belediyesi dağ yöresine yeni koordinatör atadı

Nilüfer Belediyesi’nde uzun yıllar görev yapan Ersin Yaşar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından 4 dağ ilçesine koordinatör olarak atandı.

Kendisi de Kelesli olan Yaşar, Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık’ta yeni projeler üretilmesine katkıda bulunacak. Ersin Yaşar, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın tensipleriyle göreve başladık. Dağ yöremizin geliştirilmesi, kalkınması için gece gündüz çalışacağız. Sorunlara anında çözüm üreteceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in kırsal turizm, tarım ve hayvancılıkla ilgili çok önemli projeleri var” dedi.