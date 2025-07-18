Bu gelişmenin ardından bölgede dalış faaliyetleri durduruldu. İnceleme yapmak üzere Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekiplerinin bölgeye gelmesi bekleniyor.

Sülüburnu mevkiinde, Yason Burnu Adası’nın 700 metre batısında bulunan koyda dalış yapan ekipler, kıyıdan 150 metre açıkta ve 8 metre derinlikte şüpheli bir cisimle karşılaştı. Cismin patlamış bir mayın olduğu, ancak fünyelerinin sağlam olabileceği değerlendiriliyor. Güvenlik gerekçesiyle belirli noktalarda yüzme ve dalış faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Cismi su altında tespit eden ve görüntüleyen dalış eğitmeni Hakan Güney, bu yıl dalış ve eğitim çalışmalarını bu bölgede gerçekleştirdiklerini belirterek karşılarına çıkan cismin askeri mühimmat olabileceğini ifade etti. Kaydedilen görüntüler Bodrum Sualtı Müzesi'ne iletildi. Buradan yapılan geri dönüşte cismin arkeolojik bir değeri olmadığı, ancak askeri mühimmat olma ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

Yetkililerle yapılan görüşmeler sonucunda İstanbul'dan SAS ekiplerinin bölgeye gelerek inceleme yapacağı belirtildi. Şu anda bölgede herhangi bir dalış yapılmıyor. İncelemelerin ardından cismin imha edilip edilmeyeceğine karar verilecek. Patlayıcı özelliği taşımıyorsa dalış turizmine katkı sağlayacak bir nesne olarak bölgede kalması gündeme gelebilir.