Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanmamış yeni camilerin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Camilerimizin her biri Selçuklu dönemlerinin üslup ve zarafeti ile birbirinden seçkin mimari unsurlarını ihtiva ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Milli Savunma Üniversitesi Rektörlük Camii’nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkelerindeki camilerin açılış törenine katıldı. Törende Yalova’da bulunan Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Camisi, Balıkesir’de bulunan Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Camisi, İzmir’de bulunan Gaziemir Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Camisi’nin açılışları da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telekonferansla katıldığı törenlerle yapıldı.

"Camilerimiz Selçuklu zarafetini taşıyor"

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Milli Savunma Üniversitemizde ve bağlı birimlerinde yapımı tamamlanan 6 yeni camimizi ibadete açıyoruz. 2023’t kara, deniz ve hava harp okullarımızdaki 3 camimizi tamamlayıp hizmete almıştık. Şimdi de 864 kişi kapasiteli Milli Savunma Üniversitesi Rektörlük Camimizin açılışını yapıyoruz. Balıkesir’deki bin 183 kişi kapasiteli Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Camimizin, Yalova Altınova’daki 725 kişi kapasiteli Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Camimizin ve İzmir Gaziemir’deki bin 43 kişi kapasiteli Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Camimizin açılışını İnşallah canlı bağlantılarla hep birlikte yapacağız. Söz verdiğimiz üzere 9 yeni camimizi Peygamber ocağımıza kazandırmış oluyoruz. Camilerimizin her biri Selçuklu dönemlerinin üslup ve zarafeti ile birbirinden seçkin mimari unsurları taşıyor. Bu camilerde okunacak ezan edilecek dua ve ibadetlerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.