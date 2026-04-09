Esenyurt'ta polis ekipleri ile şüpheli şahıslar arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Araçları kaza yapınca yaya olarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Çalıntı olduğu anlaşılan otomobilde yapılan aramada uzun namlulu silahlar ele geçirildi.

Esenyurt'ta sabaha karşı hareketli dakikalar yaşandı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte makas atarak ilerleye şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler, Doğan Araslı Bulvarı'nda kaza yaparak yaya olarak kaçmaya devam etti. Şahıslardan biri, başka bir otomobile binerek polis takibini atlamak isterken, yaya olan kaçan şahıs polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Polis, kısa sürede diğer şüphelinin kaçtığı aracı da Adile Naşit Bulvarı'nda durdurdu. Araçtaki iki şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ilk kaza yaptığı aracın sahte plakalı ve çalıntı olduğu anlaşıldı. Araçtaki aramada bir adet kalaşnikof diye tabir edilen uzun namlulu silah, bir Uzi marka otomatik tüfek ve bir tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Burak K.nin 18, Turgay K.'nin 15 ve Murat Ç.'nin ise 16 suç kaydı olduğu tespit edildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.