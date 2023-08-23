Beyoğlu’nda motosikletle seyir halinde ilerleyen iki torbacı, polis ekiplerini fark edince atlayarak kaçmaya başladı. Şahıs, o esnada elinde bulunan uyuşturucu dolu paketi yere attı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kovalamacası sonrası 2 şahıs yakalanırken, yaşanan o anlar kameralara yansıdı.

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Sururi Mehmet Efendi Mahallesi’nde uyuşturucu satışı yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine mahallede kontrol başlatan polis ekipleri, o esnada iki şüpheli şahsın plakasız bir motosikletle sokağa giriş yaptığını fark etti. Motosikletin arka koltuğunda yer alan şahıs, polis ekiplerini fark ettiği esnada elindeki uyuşturucu dolu paketi yere atarak bir anda koşmaya başladı.

Beyoğlu Asayiş polisi torbacıyı yakaladı

Bunun üzerine harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, motosiklet sürücüsü Tahsin G.‘yi yakalamayı başardı. Olayın ardından motosiklet sürücüsü Tahsin G.’nin “kasten yaralama” ve “hırsızlık” dahil 27 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu paketinde ise 30 parça satışa hazır marihuana ele geçirildi. Ayrıca şahsa 8 bin 721 lira da idari para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.