4 yaşındaki Hamza Yıldız, Iğdır'dan Erzurum'a tedavi amacıyla seyahat ettiği sırada, maalesef hastanede yaşamını yitirdi. Hamza'nın tedavi için Erzurum Atatürk Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Servisi'ne gelmesinin ardından, hastane dışındaki konaklama yerinde aniden fenalaşıp yere düştü. Tüm çabalara rağmen kalp krizini atlatamayarak hayatını kaybetti.

Küçük Hamza Yıldız'ın naaşı, Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrasında ailesine teslim edildi. Son yolculuğuna uğurlanmak üzere Iğdır'da gözyaşları arasında Asri Mezarlığı'na defnedildi.