Kocaelispor’un Portekizli futbolcusu Daniel Candeias, Kocaelispor’da çok mutlu olduğunu ve Süper Lig’e çıkma hedefine odaklandıklarını söyledi. Candeias, "Taraftarlarımız ve şehir birlikte olduğu sürece iyi ve kötü anlarda hep güçlü olan taraf olacağız. Taraftarlarımıza ve şehre hak ettiklerini mayıs sonunda vereceğiz" dedi.

Kocaelispor’un 35 yaşındaki Portekizli futbolcusu Daniel Candeias, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine takımın ligdeki gidişatı, kariyeri, hedefleri, Türkiye’deki futbol deneyimini ve Euro 2024’te Portekiz ile Türkiye’nin aynı grupta yer almasını değerlendirdi. İlk olarak Kocaelispor’un Trendyol 1. Lig’deki gidişatını değerlendiren Candeias, "Lige kötü bir başlangıç yaptık fakat konsantrasyonumuzu ve arkadaşlığımızı bırakmadık, kazanmaya başladık. Transferler geç kalmıştı, takımımız tamamlanmamıştı fakat ardından maçları kazanmaya başladık ve böyle de devam etmek istiyoruz" dedi.

"Hedefimiz şampiyon olmak"

Kendi performansından önce takımın başarısının önemli olduğunu vurgulayan Portekizli futbolcu, "Kendimden ziyade takımıma yardımcı olmak için çabalıyorum, takıma yardımcı olmak benim için en güzel şey. Şükürler olsun, hiçbir sakatlık geçirmedim. Takımıma yardımcı olmaya devam edeceğim. Benim için önemli olan hedefimize ulaşmak. Hedefimiz de şampiyon olmak. Umarım ligin ikinci yarısında bu hedefimizi gerçekleştirebiliriz" diye konuştu.

"Sağ kanatta daha rahat hissediyorum"

Kariyerinde birçok farklı mevkide görev alan tecrübeli futbolcu, en rahat ettiği bölgenin sağ kanat olduğunu söyleyerek, "Benim pozisyonum aslında kanat, her zaman da kanat oyuncusu olarak oynadım. Fakat hocamız bazı pozisyonlarda oynamamızı istediğinde yardımcı olabilmek için o pozisyonlarda oynadım. Yüzde yüzümü verip en iyisini yapmaya çalıştım. Hocamız nerede isterse takıma yardımcı olmak için hazırım. En rahat hissettiğim mevki sağ kanat" ifadelerini kullandı.

"Gönlümden geçen Portekiz’in kazanması ama Türkiye kazanırsa da mutlu olacağım"

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Portekiz ile Türkiye’nin aynı grupta yer almasıyla ilgili düşüncelerini belirten Daniel Candeias, "Bence bu maçlar iyi maçlar olacak. Çünkü iki takım da iyi durumda. Özellikle Türkiye’nin yeni jenerasyonu kaliteli. Son maçları da yüksek kalitede oynandı. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Gönlümden geçen Portekiz’in kazanması ama Türkiye’nin kazanması halinde de çok mutlu olacağım" şeklinde konuştu.

"1. Lig’de fiziksel üstünlük ön planda ve ikinci toplar daha önemli"

Uzun yıllar Süper Lig’de oynayan ve bu sezon 1. Lig’i deneyimleyen 35 yaşındaki futbolcu, iki lig arasındaki farklılıklarla ilgili yaptığı açıklamada, "Süper Lig’de birçok kaliteli oyuncu var. Her zaman iyi futbol oynanmaya çalışılıyor. 1. Lig’de ise fiziksel üstünlük daha ön planda ve ikinci topların önemi daha fazla. Ben iki ligdeki oyun tarzına da hakim durumdayım. Umarım takımıma yardım edip üst lige çıkacağız" dedi.

"Sakarya derbisinde bize saygı gösterilmedi"

İskoçya’da Rangers forması giydiği dönemde Celtic derbisinde oynama şansı yakalayan Candeias, Kocaelispor - Sakaryaspor derbisinin de her oyuncunun oynamak isteyeceği atmosferde olduğunu fakat Sakarya’da kendilerine saygı gösterilmediğini belirtti. Deneyimli futbolcu, "İskoçya’daki derbi dünyanın en önemli derbilerinden, bu derbide oynamış olmaktan çok mutluyum. Burada da muhteşem bir atmosfer var. Sakarya derbisini oynadık fakat orada bize saygı gösterilmedi. Her oyuncunun oynamak isteyeceği bir atmosferdi fakat saygı eksikti" şeklinde konuştu.

"Umarım Fernando Santos’un Beşiktaş’a faydası dokunacaktır"

Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos’un Beşiktaş’ın başına geçmesiyle ilgili ise Candeias, "İyi antrenörlerin Türkiye’ye gelmesini görmek güzel bir şey. Kendisi Portekizli bir antrenör umarım Beşiktaş’a da faydası dokunacaktır. Ben kendisiyle daha önce çalışmadım fakat kendisinin ülkemiz adına, milli takımda yaptığı çalışmaları izledim. Ona şans diliyorum, umarım Beşiktaş’ı iyi yerlere getirmek için yardımcı olabilir" diye konuştu.

"Farioli’nin oynattığı futboldan çok keyif alıyorduk"

Çalıştığı teknik direktörlerden bir şeyler öğrendiğini fakat en keyif aldığı futbolun Francesco Farioli yönetiminde gerçekleştiğini belirten Portekizli futbolcu, "Birçok antrenörle birlikte çalıştım, hepsinin futbola bakış açısı farklıydı. Hepsi farklı anlayışlarında futbol oynatmaya çalışıyordu. Kendisiyle birlikte futboldan keyif aldığım, özellikle bahsetmem gereken biri olacaksa eğer o da Francesco Farioli. Onun Alanya’da oynattığı futboldan gerçekten çok zevk alıyorduk. Bize çok şey katmıştı. Fakat söylediğim gibi herkesin farklı bir anlayışı var. Çalıştığım tüm hocalardan öğrendiklerimden mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.

"İyi olduğum sürece oynamaya devam edeceğim"

Henüz futbolu bırakmayı düşünmediğini ve Süper Lig’e çıkıp Kocaelispor’da oynamaya devam etmek istediğini de belirten 35 yaşındaki futbolcu, "Planlarım devam etme yönünde. Çünkü kendimi çok iyi hissediyorum. Sıkı çalışıyorum, her gün daha iyiye gidiyorum. Vücudum el verdiği, iyi olduğum sürece oynamaya devam edeceğim. Umarım Kocaelispor’a Süper Lig yolunda yardımcı olurum ve gelecek sezon da birlikte oluruz" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımıza hak ettiklerini mayıs sonunda vereceğiz"

Son olarak Kocaeli’de olmaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Daniel Candeias, "Geldiğim ilk günden beri bana gösterdikleri sıcak karşılamadan dolayı da çok mutluyum. Bu sevginin karşılığını sahada vermek istiyorum. Taraftarlarımız ve şehir birlikte olduğu sürece iyi ve kötü anlarda hep güçlü olan taraf olacağız. Taraftarlarımıza ve şehre hak ettiklerini mayıs sonunda vereceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.