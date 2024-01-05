Bilecik’te bir dans grubunun sergilediği ‘Çanakkale Dans Tiyatrosu’ ve ’Yıl Sonu Gösterisi’ izleyici tarafından büyük beğeni topladı.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sergilenen oyuna başkan yardımcısı, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Çanakkale’nin zaferini, kurtuluşunu anlatan dans tiyatrosu ardından çeşitli gösterileri ile devam ederek izleyicinin büyük beğenisini topladı. Gösteri sonunda başkan yardımcısı dansçılara ödüllerini takdim ederek tebrik etti.